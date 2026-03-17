Will Smith celebra el triunfo de Michael B. Jordan en los Premios Oscar

El nombre de Michael B. Jordan se mantiene como tema principal en las redes sociales tras alzarse como el gran ganador de la categoría de “Mejor Actor” en la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026. Y es que, además de la emoción del público, algunos artistas se sumaron a la celebración por medio de emotivos mensajes en redes sociales; tal fue el caso de su colega Will Smith.

Por medio de su perfil oficial en Instagram, el protagonista de “Hombres de negro” y “Soy leyenda” aplaudió la labor de Jordan con una breve, pero contundente dedicatoria.

“¡FELICIDADES, querido! ¡Haciendo historia!”, escribió Will Smith en compañía de una imagen del gran ganador mientras sostiene la codiciada estatuilla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El festejo de Smith fue bien recibido por el público y sirvió como testimonio de que el respeto entre ambos histriones es mutuo. Este hecho quedó cimentado luego de que Michael B. Jordan incluyera su nombre en su discurso de agradecimiento al destacar a los actores afroamericanos que han pavimentado el camino para las nuevas generaciones.

“Estoy aquí gracias a las personas que me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Y estar entre estos gigantes, entre estos grandes, entre mis predecesores, entre mis compañeros”, mencionó el famoso de 39 años tras subir al escenario para recibir su Oscar.

En este sentido, reafirmó su compromiso de aportar su propio ‘granito de arena’ y ser un gran ejemplo para aquellos que desean formar parte de la escena actoral.

“Gracias a todos en esta sala y a todos en casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Siento su apoyo, sé que quieren que haga bien mi trabajo, y quiero corresponderles porque confiaron en mí. Gracias por seguir confiando en mí. Voy a seguir dando lo mejor. Los amo”, finalizó.

Michael B. Jordan se alzó con la estatuilla en la categoría a “Mejor Actor” por su desempeño en la cinta “Sinners”, dirigida por el también nominado Ryan Coogler. En dicho proyecto, el artista le dio vida a dos personajes: “Smoke” y “Stack”.

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