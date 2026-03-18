Barcelona goleó al Newcastle y avanza tranquilamente a cuartos de final de la Champions

Una segunda parte de ensueño, en la que el FC Barcelona se divirtió como pocas veces, permitió a los de Hansi Flick clasificarse para cuartos de final tras fulminar al Newcastle con un escandaloso marcador de 7-2 en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Los azulgranas pasaron de generar incertidumbre durante muchos minutos del primer tiempo a aplastar al conjunto inglés con una reacción imparable. El intervencionismo táctico de Hansi Flick fue determinante: su equipo salió transformado tras el descanso y no dio ninguna opción.

El Barça estuvo espléndido en ataque. Destacó Raphinha, autor de dos goles, dos asistencias y un penalti provocado, mientras que Robert Lewandowski firmó un doblete. La goleada la completaron Lamine Yamal, Fermín López y Marc Bernal.

El Newcastle puso en aprietos al Barça en la primera mitad

El inicio del partido fue complicado para el FC Barcelona. El Newcastle United ejecutó un plan claro: presión alta, líneas adelantadas y asfixia en la salida de balón, especialmente sobre Pedri y Bernal.

Durante gran parte del primer tiempo, el equipo inglés respondió a cada golpe culé. La intensidad del conjunto de Eddie Howe dejó en evidencia a un Barça efectivo en ataque, pero vulnerable en defensa.

A pesar de adelantarse en el marcador, los azulgranas no lograban el control del juego. El empate llegó tras un gran pase de Hall que rompió la línea defensiva y permitió a Elanga firmar el 1-1.

Raphinha's cool finish gives Barcelona the early lead at the Camp Nou 🔵🔴



That Lamine Yamal turn in the build-up 🤤 pic.twitter.com/Jx3h9KWOar — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

Intercambio de golpes antes del descanso

El partido entró en una fase frenética. El Barça volvió a golpear con un tanto de Bernal, el 2-1 al minuto 18, pero el Newcastle reaccionó de inmediato con otro gol de Elanga.

IT'S ANTHONY ELANGA AGAIN 🤯



We've seen four goals in just 28 minutes and Newcastle level the tie 🔥 pic.twitter.com/hPMv3NBrbk — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

Antes del descanso, el conjunto azulgrana encontró premio tras una acción clave: Fermín sirvió sobre Raphinha, Trippier lo agarró y el penalti lo transformó Lamine para el 3-2 en tiempo de compensación. Ese gol resultó decisivo para cambiar el rumbo del partido.

Lamine Yamal scores from the penalty spot with the last kick of a breathless first half 🎯



Barcelona lead 3-2 on the night, and 4-3 in the tie 🔵🔴 pic.twitter.com/PjKmw00gRO — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

Segunda parte perfecta: el Barça desata su versión más letal

Tras el paso por vestuarios, el Barça fue un vendaval ofensivo. La aparición de Pedri, el liderazgo de Raphinha y la eficacia de Lewandowski marcaron la diferencia.

En apenas diez minutos, el equipo blaugrana sentenció el partido con tres goles: Primero Fermín anotó el 4-2 tras asistencia de Raphinha al minuto 51, luego Lewandowski hizo el 5-2 de cabeza y el propio polaco firmó el 6-2 tras pase de Lamine al 61.

Barcelona are rolling! 💥



Goals at the start of the second half from Fermín López and two from Robert Lewandowski have the home side 7-3 up in the tie 🔵🔴 pic.twitter.com/maPxYxvwBs — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

La goleada la cerró Raphinha en el minuto 72 con su gol número 19 de la temporada, consolidándose como una de las figuras clave del Barça de Flick.

MAGNIFICENT SEVEN FOR BARCELONA 🔥



Raphinha punishes a Newcastle mistake and the home side are cruising ⚽️ pic.twitter.com/wAC7aw54xR — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

Clasificación a cuartos y el lado amargo para el Barcelona

El FC Barcelona certificó su pase a los cuartos de final con una actuación contundente que lo posiciona como serio candidato al título europeo.

La única mala noticia fue la lesión de Joan García, portero titular, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 82.

Ahora, el rival del Barça saldrá del duelo entre Tottenham y Atlético de Madrid (2-5), en un cruce que promete máxima exigencia.

Sigue leyendo:

· FC Barcelona rescata un empate ante Newcastle en la ida de octavos de Champions

· Sporting de Lisboa se levanta de un 0-3 y avanza a cuartos de final de la Champions League

· No hubo remontada: Real Madrid silencia al City y avanza a cuartos en Champions League