Buscan a secretaria de una escuela secundaria de Colorado acusada de abusar sexualmente de un estudiante

Las autoridades de Greeley, en Colorado, mantienen la búsqueda de una exsecretaria de una escuela secundaria identificada como Brenda Meza, de 34 años, acusada de abusar sexualmente de un estudiante de 13 años.

El Departamento de Policía de Greeley informó que la denuncia fue recibida el 12 de febrero, fecha desde la cual no han logrado localizar a la sospechosa.

Investigación apunta a abusos continuos

De acuerdo con la investigación, Meza habría cometido abusos sexuales continuos durante varios meses contra el menor.

Las autoridades indicaron que enfrenta múltiples cargos graves, aunque no se han detallado públicamente.

La mujer se desempeñaba como secretaria en la Franklin Middle School de Greeley, donde también participaba en actividades extracurriculares y entrenaba al equipo de atletismo de campo a través.

El centro educativo forma parte del Distrito Escolar 6 de Greeley y atiende a unos 600 estudiantes.

Tras conocerse la denuncia, el distrito escolar informó que que inicialmente fue suspendida el 12 de febrero y posteriormente despedida el 25 de febrero.

La policía sospecha que Brenda Meza pudo haber abandonado Colorado para evitar enfrentar el proceso judicial.

Llamado a la comunidad

Las autoridades han solicitado la colaboración del público para dar con su paradero e instaron a cualquier persona con información a comunicarse con la policía local.

El caso continúa en investigación mientras se intensifica la búsqueda de la sospechosa.

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