El Departamento de Seguridad sólo tiene registrada la autodeportación de 72,000 inmigrantes

A pesar de que la administración Trump recientemente dio a conocer que 2.2 millones de extranjeros carentes de estatus legal optaron por autodeportarse mediante el Proyecto Homecoming, el cual ofrece subsidios, en los registros de dicho programa únicamente figuran 72,000 y de esa cantidad 37,281 ya habían sido detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con un documento compartido internamente dentro del Departamento de Seguridad (DHS) y en poder de la cadena de televisión CNN, el programa ha ayudado a 72,000 personas a abandonar Estados Unidos, al menos hasta este mes.

Dicha cifra contrasta con los datos señalados por el gobierno, pues a través de un programa de incentivos de $915 millones de dólares y una aplicación como herramientas clave para lograr que los inmigrantes indocumentados abandonen voluntariamente el país, el presidente Donald Trump indicó que 2.2 millones de extranjeros carentes de estatus legal habían aprovechado un incentivo económico y un vuelo de regreso a sus naciones de origen que les ofrecieron.

Cerca de la mitad de las autodeportaciones de inmigrantes registradas surgieron de personas que ya habían sido detenidas por agentes de ICE. (Crédito: Josh Dawsey / AP)

El plan denominado Proyecto Homecoming, ofrece subsidios de hasta $2,600 dólares y vuelos gratuitos a los inmigrantes para que regresen a sus países de origen, pero el propio DHS en un comunicado reconoce que quizá muchos inmigrantes se han marchado de Estados Unidos por su cuenta y sin usar la aplicación para acceder a los incentivos prometidos por el gobierno.

“El DHS ha dejado claro en repetidas ocasiones que quienes han utilizado la aplicación CBP Home y el Proyecto Homecoming son solo una fracción de quienes han abandonado el país voluntariamente porque los inmigrantes indocumentados saben que el presidente Trump está haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración”, indica parte de la misiva.

De manera oficial, el DHS todavía no publica datos detallados sobre cuántas personas han abandonado Estados Unidos bajo el programa señalado y eso alimenta la interrogante sobre en qué fundamentó Donald Trump su estimación de 2.2 millones de inmigrantes autodeportados hasta enero.

Otro punto a destacar es que la salida voluntaria mediante la cual se les permite a los inmigrantes abandonar Estados Unidos sin hacerse acreedores a sanciones asociadas a una orden de expulsión, ya existía como una opción legal desde varios años atrás y no como pretende hacerlo ver el gobierno actual.

Asimismo, el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse señala que más de 35,000 casos de inmigración en los tribunales concluyeron con la “salida voluntaria” durante el año fiscal 2025, pues esas personas quizá ya estaban enteradas que tenían una gran probabilidad de perder su caso ante el Tribunal.

No obstante, también se desconoce que porcentaje de esos casos fueron beneficiados por el Proyecto Homecoming.

Sigue leyendo:

• Inmigrante asegura que se autodeportó con CBP Home, no recibió el pago de $1000 y fue vetada por 10 años

• CBP explica cómo autodeportarse con hijos y recibir un incentivo

• EE.UU. realizó el primer vuelo de autodeportados de Texas a Honduras y Colombia