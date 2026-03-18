Falla masiva en X deja a miles de usuarios en Estados Unidos sin acceso a la red social

Si intentaste entrar a tu cuenta de X esta mañana y no pudiste cargar tu muro principal o publicar mensajes no estás solo. Una falla masiva está afectando a miles de usuarios en Estados Unidos en este preciso momento y ha dejado a la red social prácticamente inutilizable.

El inicio de los reportes y la magnitud del problema

Los problemas comenzaron a notarse justo antes del mediodía de este miércoles 18 de marzo. Según los registros de Downdetector los primeros avisos de fallas iniciaron aproximadamente a las 10 con 44 minutos de la mañana en el horario del este.

A partir de ese momento la curva de quejas subió rápidamente. Pasadas las 11 de la mañana la plataforma de monitoreo registró un pico de casi 20 mil reportes de personas que no podían utilizar la red social con normalidad en territorio estadounidense.

La mayoría de los afectados señala que la aplicación móvil se queda cargando de forma infinita o muestra mensajes de error al intentar actualizar el contenido. A esto se suma la imposibilidad de iniciar sesión, tanto en web como desde la app. Esto ha generado una ola de frustración entre quienes dependen de esta plataforma para informarse o trabajar diariamente.

Silencio total por parte de la compañía

Hasta el momento de redactar esta nota la empresa no ha indicado cuál es el motivo de la falla que ha generado esta enorme interrupción del servicio. Las cuentas oficiales de soporte técnico se mantienen en completo silencio frente a la avalancha de quejas.

Esta falta de comunicación oficial suele causar mucha incertidumbre entre la comunidad digital. Cuando una plataforma tan grande deja de funcionar las personas acuden a otras alternativas para intentar descubrir si sus cuentas fueron bloqueadas o si se trata de un problema técnico generalizado.

Sin un comunicado que explique si es un fallo en los servidores o un error provocado por alguna actualización los usuarios solo pueden esperar. La compañía acostumbra a resolver estos cortes rápidamente aunque esta vez la solución definitiva parece estar demorando más de lo habitual.

Qué hacer mientras el servicio se restablece

Ante este tipo de caídas generalizadas la mejor recomendación es tener paciencia y no intentar desinstalar la aplicación de tu teléfono móvil. Al ser un problema interno de sus servidores borrar los datos o reiniciar tu equipo no solucionará el inconveniente que estás experimentando.

Te sugerimos mantenerte atento a otras redes sociales o portales de noticias de tecnología donde seguramente se avisará cuando el servicio vuelva a la normalidad. Reiniciar tu conexión de internet wifi o el router de tu casa tampoco tendrá ningún efecto positivo ahora mismo.

Mientras el equipo de ingenieros de X trabaja para levantar nuevamente el sistema millones de mensajes y tendencias permanecen totalmente estancados. Solo nos queda aguardar para confirmar cuándo podrás volver a publicar y leer el contenido de tus perfiles favoritos sin molestas interrupciones.

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