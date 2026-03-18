Hombre en Texas mata a tiros a su esposa y suegra tras estrellar su camioneta contra una casa

Un hombre identificado como Stanley Earl Hardin, de 57 años, fue acusado de asesinar a su esposa separada, Tara Hardin, de 50, y a su suegra, Floris Wolford, de 80, tras estrellar su camioneta contra una casa en Conroe, en Texas.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, el ataque ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda ubicada en Shoreview Drive.

Llamada al 911 y ataque armado

De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 2:00 p.m., la víctima llamó al 911 para alertar que su esposo había estrellado su camioneta contra la casa y estaba intentando entrar.

Poco después, el sospechoso irrumpió en la vivienda y disparó múltiples veces, causando la muerte de ambas mujeres en el lugar.

Imágenes del sitio muestran una camioneta pickup incrustada en la fachada de la vivienda, tras atravesar una ventana y parte de la estructura.

Sospechoso huyó y luego se entregó

Tras el ataque, Stanley Earl Hardin huyó a pie hasta la casa de su hijo y posteriormente se dirigió a otra residencia, donde finalmente se entregó a las autoridades sin incidentes.

El sheriff Wesley Doolittle indicó que equipos SWAT rodearon el área ante el temor de que el sospechoso pudiera enfrentarse a tiros con la policía.

Los investigadores señalaron que la pareja se encontraba en una etapa temprana de separación, y que Tara Hardin se había mudado temporalmente a la casa de su madre.

Vecinos indicaron que la relación parecía normal recientemente, lo que hace más impactante el crimen.

El acusado enfrenta dos cargos de asesinato capital y permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado.

Las autoridades confirmaron que Hardin es veterano militar.

El sheriff instó a las personas en situaciones de conflicto o separación a buscar ayuda, recomendando contactar refugios y servicios de apoyo para evitar tragedias similares.

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