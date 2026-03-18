José Ángel Bichir necesita varias cirugías que su familia no puede pagar

La recuperación del actor José Ángel Bichir ha tomado un giro crítico tras revelarse que él y su familia enfrentan una crisis financiera que impide costear las intervenciones quirúrgicas necesarias para su recuperación.

Tras sufrir una caída desde un tercer piso el pasado 13 de marzo, el actor mexicano fue dado de alta, pero su estado de salud sigue siendo delicado.

Patricia Pascual, madre del actor, confirmó en declaraciones recientes a Televisa Espectáculos que, aunque José Ángel fue dado de alta el hospital el lunes, aún debe someterse a múltiples procedimientos para corregir las secuelas del accidente.

Entre las necesidades médicas más urgentes se encuentran cirugías reconstructivas de nariz y la colocación de implantes dentales, tras haber perdido dos piezas debido al impacto de la caída.

“Ahorita tenemos que juntar dinero para todo eso; acabamos de pagar lo reciente y hay que reunir fondos para lo que sigue”, expresó Pascual, visiblemente afectada.

El actor fue hospitalizado de emergencia tras caer del tercer piso de un edificio | Foto Mezcalent

La familia ha agotado sus ahorros en la atención de emergencia inicial, que incluyó el tratamiento de fracturas faciales y un traumatismo abdominal.

El accidente ocurrió en la colonia Narvarte de la capital mexicana. Según reportes de allegados a la familia, el actor atravesaba un periodo de inestabilidad emocional, depresión y episodios de paranoia, exacerbados por la falta de oportunidades laborales recientes.

Al ser abordado por la prensa tras su salida del hospital, el hijo de Odiseo Bichir se mostró visiblemente desorientado. “Me siento muy mal, no entiendo muy bien qué ha pasado. Es como despertar de un sueño”, declaró el actor de 38 años.

Mientras José Ángel intenta asimilar lo sucedido, su familia hace un llamado implícito a la solidaridad, ya que el proceso de rehabilitación será largo y costoso. Sin fechas programadas para las nuevas cirugías por falta de fondos, la recuperación inmediata del actor permanece en la incertidumbre.

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