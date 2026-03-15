Odiseo Bichir habló sobre el accidente de su hijo: “Me siento muy mal”

La familia Bichir atraviesa momentos de angustia tras el grave incidente ocurrido el pasado viernes, cuando el actor José Ángel Bichir, de 38 años, cayó desde el tercer piso de un edificio en la Ciudad de México.

Tras horas de incertidumbre, su padre, el reconocido actor Odiseo Bichir, ofreció sus primeras declaraciones a las afueras del hospital, mostrándose visiblemente afectado por la situación.

“Me siento muy mal, por eso no quiero estar ahora aquí hablando, porque no me siento en condiciones”, expresó Odiseo conmovido ante los medios. A pesar de su hermetismo, agradeció el interés de la prensa y pidió respeto para la privacidad de su familia en este delicado proceso de recuperación.

Por su parte, la familia emitió un comunicado oficial para esclarecer los hechos y evitar especulaciones. En el documento, explicaron que la caída no fue un acto voluntario ni estuvo relacionada con el consumo de sustancias, sino que fue consecuencia de una “crisis profunda” de salud mental.

“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, detallaron, haciendo un llamado a la empatía frente a la fragilidad emocional y las enfermedades de la mente.

Patricia Pascual, madre de José Ángel, también compartió detalles sobre el estado físico de su hijo. Informó que, aunque permanece sedado para controlar el dolor, el actor se encuentra estable y fuera de peligro. Las lesiones incluyen fracturas en el talón, la clavícula y la nariz, además de la pérdida de dos piezas dentales.

El viernes por la tarde, José Ángel Bichir fue hallado inconsciente el viernes en la tarde por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero.

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