Maestra de educación especial de Washington acusada de violar a estudiante dentro del aula en múltiples ocasiones

Una maestra de educación especial de Washington está acusada de violar a su alumno de 10 años en el aula en múltiples ocasiones.

Mahayla Benavides, de 32 años, enfrenta cargos de violación y abuso sexual infantil, según consta en los registros judiciales en línea.

Una declaración de hechos presentada ante el tribunal y revisada por People alega que Benavides, maestra de la Escuela Primaria Stevens en Spokane, Washington, agredió sexualmente al alumno de cuarto grado varias veces.

Según la declaración de hechos, el niño declaró a un detective que Benavides realizó actos sexuales en el aula y en una habitación contigua más pequeña.

Se alega que Benavides tuvo relaciones sexuales con el alumno en la habitación contigua, además de realizar actos sexuales en un área privada del aula principal.

Según la declaración, la policía alega que revisaron el teléfono de Benavides y encontraron videos sexuales que ella misma grabó y que supuestamente le mostró al alumno, así como un video de ella teniendo relaciones sexuales con él.

El estudiante alegó además que Benavides le dijo que no le contara a nadie porque podría perder su trabajo o meterse en problemas. También le preguntó si alguna vez le daría regalos y, supuestamente, respondió que le daría brownies.

Benavides fue arrestada y actualmente se encuentra detenida en la cárcel del condado de Spokane.

“El Distrito Escolar 81 de Spokane actuó con rapidez en cuanto tuvo conocimiento de esta información, separando inmediatamente a Benavides del niño y prohibiéndole el acceso a la escuela, y llamando a la policía”, declaró el Departamento de Policía de Spokane en un comunicado de prensa.

“La rápida actuación y la cooperación del distrito escolar fueron fundamentales para esta investigación y evitaron mayores daños”, agregó.

Según informó KXLY, la acusada se declaró no culpable durante una comparecencia ante el tribunal el martes 17 de marzo.

De acuerdo con el medio citrado, la fiscalía solicitó inicialmente una fianza de $750,000 dólares debido a la gravedad de los delitos y argumentando que Benavides representa una amenaza para la comunidad. Sin embargo, el juez redujo la fianza a $500,000 dólres tras la objeción de su abogado defensor, quien argumentó su situación económica y la ausencia de antecedentes penales.

Su juicio está programado para mayo.

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