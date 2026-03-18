Niño de 11 años es acusado de asesinar a su hermano de 5 en Colorado

Un menor de 11 años fue formalmente acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su hermano de 5 años en una vivienda de Centennial, en Colorado.

El caso, investigado por la Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe, se remonta al 11 de marzo, cuando agentes respondieron a un reporte de la muerte de un niño en una residencia local.

Al llegar, encontraron al menor sin vida y posteriormente detuvieron a su hermano mayor como sospechoso.

Investigación con pocos detalles

Debido a que ambos involucrados son menores, las autoridades han revelado pocos detalles sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado la causa de muerte.

El niño acusado permanece bajo custodia en el Marvin W. Foote Youth Services Center.

Las autoridades recalcaron que no existe amenaza para la comunidad, mientras el caso continúa bajo investigación en el sistema judicial juvenil.

Un caso “extremadamente inusual”

Expertos legales han señalado que se trata de un caso poco común. El analista Christopher Decker lo calificó como “altamente único” bajo la legislación estatal, de acuerdo con Fox News.

En Colorado, la edad mínima para juzgar a un menor como adulto es de 12 años, por lo que el acusado no puede ser procesado en un tribunal de adultos.

Esto implica que el caso permanecerá en el sistema juvenil, enfocado más en la rehabilitación que en el castigo.

De acuerdo con especialistas, si el menor es considerado un “delincuente juvenil agravado”, podría enfrentar entre 3 y 7 años de internamiento, o la posibilidad de libertad condicional tras aproximadamente 3 años

Sin esa clasificación, la pena podría reducirse a un máximo de dos años.

El niño fallecido era estudiante de kínder en la Timberline Elementary School.

La escuela notificó a los padres sobre la muerte y ofreció servicios de apoyo psicológico para estudiantes y personal.

Las autoridades reiteraron que la investigación sigue en curso y que se manejará con especial sensibilidad debido a la edad de los involucrados.

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