“Tranquila y contenta”: Así se siente Angélica Vale tras su divorcio

Angélica Vale, actriz conocida por su participación en historias como “Amigas y Rivales” y “La fea más bella”, se prepara para volver a la pantalla chica con la segunda temporada del programa “Juego de Voces” luego de varios meses alejada de los reflectores como resultado de la controversia que se generó sobre su separación de Otto Padrón.

En medio de la promoción del proyecto de TelevisaUnivision, la conductora se dijo lista para retomar este reto a nivel profesional: “Yo estoy muy feliz porque es un proyecto que me ha traído tantas cosas bonitas, desde poder regresar a Televisa, una empresa en la que están todos los recuerdos de mi vida (…) Volver a este programa es muy especial porque lo quiero tanto y me gustaría que se hiciera cada año“, declaró en una entrevista con TvyNovelas.

A pesar de la emoción que representa volver a dicha producción, en esta ocasión la dinámica de trabajo se ha visto modificada debido a su nuevo estatus sentimental: “Ahora voy a tener que achicar un poco mis viajes, no voy a poder estar las ocho semanas; nunca he estado ese tiempo fuera de casa, por eso voy y vengo, ahora con más razón”, contó.

Esta revelación abrió la puerta a cuestionamientos con respecto a su vida sentimental y el proceso de duelo que ha vivido desde que se dio a conocer su separación del padre de sus dos hijos. Al respecto, Angélica Vale confesó que la etapa más difícil ya ha pasado y actualmente se encuentra más enfocada que nunca en su bienestar personal y crecimiento profesional.

“Estoy en una etapa de mi vida muy hermosa. Estoy como muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo. He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida, y estoy muy contenta“, continuó.

En este sentido, confesó que tras cerrar ese capítulo de su vida junto a Otto Padrón, el horizonte pinta más colorido que nunca: “Este ciclo pasado ha llegado con muchas bendiciones; ojalá que siga así. No hay mejor manera de festejar esa edad que viviendo una nueva etapa. Estuve casada, no funcionó, entonces no hay que lamentarse“, recalcó al portal.

Incluso, se plantea la idea de llevar a cabo la celebración de cumpleaños que tuvo que posponer en noviembre pasado debido a su divorcio: “Estoy esperando el momento adecuado para poder hacer la fiesta a lo grande. Quizá ya sea a los 51”, finalizó.

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