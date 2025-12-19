Angélica Vale sorprende con radical cambio de look a semanas de anunciar su divorcio

La actriz Angélica Vale está viviendo tiempos de cambios tras su separación de Otto Padrón, el padre de sus dos hijos, tal y como lo dejó demostrado en una reciente entrevista que otorgó a la revista ¡HOLA!.

“Con nuevos bríos, Angélica Vale asume su presente y la ola de cambios en su entorno, dispuesta a salir adelante motivada por sus proyectos profesionales y por la maternidad”, se lee en la descripción con la que la revista promocionó el encuentro que tuvieron con ella.

Durante la plática, en donde abordó diversos aspectos de su vida personal y de su separación, La Vale no solo sorprendió con sus confesiones, sino que también con la sesión de fotos que protagonizó y en la que lució un look totalmente renovado, con lo que dejó en claro que está lista para los nuevos comienzos.

“Todo final es un inicio luminoso”, dijo la también presentadora de televisión en un fragmento de la entrevista que otorgó a la citada publicación.

Esa declaración estuvo acompañada de una foto de portada que la muestra sentada, empoderada y luciendo un look muy distinto al que nos tenía acostumbrados y que llevó a más de uno a compararla con su madre, la gran Angélica María, mientras que otros destacaron el poder que presume y lo bella que luce.

“Más hermosa y poderosa que nunca. Te amo 💜”, “Toda una diva”, “Súper guapa”, “Igualita de bella que tu mami”, “Me cae súper bien y quedó súper guapa”, “Guapísima”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado a la presentadora de ‘Juego de Voces’ en las redes sociales.

Las nuevas declaraciones de Angélica Vale se dan en medio de la polémica que enfrenta sobre los supuestos motivos por los que ella y Otto Padrón decidieron seguir sus caminos por separado, pues no han faltado los que han señalado a la infidelidad como la causante de su decisión.

“Dejen de decir estupideces, por favor y déjenme con mis rollos que tengo bastantitos”, dijo en su momento Angélica Vale, luego de que los haters insinuaran que el karma la había alcanzado por la forma en que habló de la relación de Christian Nodal y Cazzu en su momento.

“Ahora resulta que el karma me pegó porque como ella se enteró por redes sociales que Nodal había terminado con ella, que yo me enteré por redes sociales que ya se había empezado el divorcio, entonces el karma me agarró”, declaró la mamá de Angélica Masiel y Daniel Nicolás en su show.

