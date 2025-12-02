Angélica Vale confronta a quienes dicen que el karma la alcanzó tras su divorcio de Otto Padrón

La actriz mexicana Angélica Vale no la está pasando nada bien en el ámbito personal, luego de que hace algunas semanas se diera a conocer que ella y Otto Padrón habían decidido seguir sus caminos por separado.

Si bien la noticia de su divorcio vio la luz a meses de su separación, la forma en ‘La Vale’ se enteró de que su ex había ingresado la demanda de divorcio no pasó desapercibida para los haters, quienes le recordaron un comentario que ella habría hecho sobre Cazzu.

Se dice que, en su momento, la hija de Angélica María llamó a la intérprete argentina a seguir adelante tras su separación de Christian Nodal, en medio de los rumores de que ‘El Forajido’ la había terminado para darse una oportunidad en el amor con Ángela Aguilar, su actual esposa.

“No pasa nada, si te dejó por otra es que algo tenías que aprender”, esos comentarios que la también comediante soltó en la presentación de la película ‘Diario, Mujer y Café’ fueron revividos por sus haters, quienes le aseguraron que el karma la alcanzó por los comentarios que hizo sobre ‘La Nena Trampa’.

Aunque Angélica Vale no es muy dada a engancharse con los fans, ni con los haters, en esta ocasión no se quiso quedar callada y confrontó a quienes se han metido directamente con ella por su divorcio y que han asegurado que le llegó el karma.

“Es que, de verdad, háganme el favor la ridiculez. Qué flojera. Tengo suficientes cosas por las qué preocuparme, como para que todavía me embarren en estas babosadas”, dijo molesta Angélica Vale en su programa de radio: ‘La Vale Show’.

En otro fragmento de su intervención ahondó en el famoso karma al que se refieren los haters, pues tanto ella, como Cazzu, se enteraron de la misma manera de sus respectivas separaciones amorosas.

“Ahora resulta que el karma me pegó porque como ella se enteró por redes sociales que Nodal había terminado con ella, que yo me enteré por redes sociales que ya se había empezado el divorcio, entonces el karma me agarró”, continuó la mamá de Angélica Masiel y Daniel Nicolás sobre la polémica en que la involucraron por un comentario que soltó en el pasado y que ella, asegura, nunca dijo con ese sentido.

Detalló, durante su intervención, que sus polémicos comentarios sí son de su autoría, pero negó, de forma determinante, que los haya dicho en el contexto que le dieron, sino que en realidad se refería a uno de sus personajes en una película y no a la mamá de Inti.

“Dejen de decir estupideces, por favor y déjenme con mis rollos que tengo bastantitos”, concluyó visiblemente molesta con lo sucedido.

