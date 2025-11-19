Poncho de Nigris envía mensaje a Angélica Vale tras su divorcio de Otto Padrón

El influencer y personalidad de telerrealidad Poncho de Nigris sorprendió a más de uno al sumarse a la conversación que se generó como resultado de la reciente separación de Angélica Vale con Otto Padrón. Y es que, con la personalidad frontal que lo caracteriza, le envió un inesperado consejo para sobrellevar la situación. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, el famoso compartió su opinión sincera sobre la cobertura mediática que dicha separación ha recibido durante las últimas semanas.

“Mucha gente se divorcia, no le veo nada como que fuera algo extraordinario, pues se divorció y ya (…) Si se divorció, que le vaya bien“, declaró el regiomontano en una entrevista para el canal de YouTube “¡Qué buen chisme!”.

Asimismo, Poncho de Nigris no perdió la oportunidad de extenderle un consejo a la propia Angélica Vale: “Que Dios la bendiga, que encuentre otro hombre y tenga más hijos“, añadió ante los micrófonos.

Para finalizar su intervención sobre el tema, el ex participante de “La Casa de los Famosos México” hizo alusión a la polémica que protagonizó meses atrás junto a la estrella de la pantalla chica. Aquella en donde aseguró haber vivido un tórrido romance con ella.

“A lo mejor por haberme dicho lo de ‘Solo para mujeres’, a lo mejor por eso se enojó el esposo“, dijo recordando la respuesta que Angélica Vale dio ante su planteamiento.

“Nada qué ver, mi mamá ni se enteró. Poncho anduvo un tiempecito atrás de mí, pero que diga la verdad, a mí sí me dio cosita andar con un güey de ‘Solo para mujeres’“, sentenció la hija de Angélica María semanas at

Seguir leyendo:

• Poncho de Nigris podría ser parte de la próxima temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo

• Mhoni Vidente advierte a Aldo de Nigris: “Tiene que separarse de su tío Poncho”

• Poncho Nigris revela los detalles de su enfrentamiento con Adrián Marcelo