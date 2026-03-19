André Jardine no está sorprendido con la eliminación del Inter Miami

El Inter Miami se despidió de la Liga de Campeones de la Concacaf de forma temprana. El conjunto de Lionel Messi fue sorprendido por Nashville en los octavos de final del torneo. André Jardine le dio méritos a los “Boys in Gold”.

Nashville sacó adelante una serie que terminó con un global de 1-1. Los “Boys in Gold” pudieron sacar un valioso empate en la casa del Inter Miami. Esto les permitió asegurar su pase en la siguiente ronda de la Concachampions.

André Jardine recordó que varias semanas atrás le preguntaron sobre sus impresiones de un posible duelo contra el Inter Miami de Lionel Messi. El tiempo demostró que las eliminatorias hay que jugarlas y el gran favorito fue despachado de la competición. Jardine destacó el mercedido boleto de Nashville a los cuartos de final.

“Me preguntaban dos conferencias atrás sobre Inter Miami. El fútbol es partido a partido, hay que respetar a todos los rivales; luego los favoritos tienden a estar fuera. Hay que tener mucha calma, yo vi a Nashville con muchas chances de pasar, fue merecido su pase. Así son los partidos eliminatorios. El nombre ni el escudo del equipo te garantizan algo”, dijo el estratega brasileño en conferencia de prensa.

El entrenador de las Águilas del América lamentó el hecho de que no podrá medirse al conjunto de Javier Masherano. André Jardine tenía la ilusión de enfrentar en la seria a Lionel Messi. A pesar de que no se le cumplió este cruce, Jardine no subestima a Nashville.

“Obviamente siempre es lindo jugar contra el mejor del mundo, pero si pasó Nashville es porque está mejor. Vamos a enfrentar a los mejores siempre”, agregó el entrenador del América.

Después de Nashville, las Águilas del América podrían cruzarse en semifinales contra Seattle Sounders, los Tigres de la UANL o Cincinnati FC. Pero antes deberá superar a Nashville en el complejo GEODIS Park.

Las Águilas del América y Nashville se han enfrentado en 2 ocasiones. La primera de ellas fue en 2022 y el resultado fue un empate 3-3; un año más tarde se vieron las caras en la Leagues Cup. En esta competición ambos equipos no pasaron del empate 2-2. Se prevé que sea una serie cerrada.

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