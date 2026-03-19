Hallan muerto a estudiante estadounidense desaparecido en Barcelona

Las autoridades de Barcelona confirmaron el hallazgo del cuerpo de James ‘Jimmy’ Gracey, el estudiante estadounidense de 20 años que había sido reportado como desaparecido tras salir a un club nocturno en la ciudad.

El joven, estudiante de la Universidad de Alabama, fue localizado sin vida cerca del área del Puerto Olímpico, en las inmediaciones de la discoteca donde fue visto por última vez, informó la policía catalana, los Mossos d’Esquadra.

Confirmem que la persona trobada morta és James Gracey, el noi de 20 anys desaparegut dimarts a Barcelona. — Mossos (@mossos) March 19, 2026

Últimos momentos antes de su desaparición

Gracey había desaparecido durante la madrugada del martes, alrededor de las 3:00 a.m., tras visitar la discoteca Shôko Barcelona junto a amigos que se encontraban estudiando en el extranjero.

De acuerdo con los reportes, se separó del grupo y nunca regresó a su alojamiento, lo que activó la alerta de su familia y autoridades.

Durante los días posteriores a su desaparición, la policía catalana desplegó un amplio operativo que incluyó embarcaciones, buzos y drones.

La investigación tomó un giro cuando se encontró la billetera del joven flotando en el mar, lo que llevó a concentrar los esfuerzos en la zona costera, pese a las dificultades por la escasa visibilidad bajo el agua.

Finalmente, equipos de buceo recuperaron un cuerpo en el área del Puerto Olímpico, que posteriormente fue identificado como el del estudiante.

Incógnitas sobre las causas de la muerte

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de la muerte y mantienen abiertas varias líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de que haya existido intervención de terceros.

También se informó que el teléfono del joven fue recuperado en posesión de otra persona detenida, aunque no está claro si está vinculada directamente con el caso.

Familia agradece apoyo y pide privacidad

Tras confirmarse la noticia, la familia de Gracey emitió un comunicado agradeciendo el apoyo recibido durante la búsqueda.

“Estamos muy agradecidos por la solidaridad y preocupación… ahora necesitamos tiempo para estar juntos y cuidarnos”, expresaron.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades analizan grabaciones de seguridad y otros elementos para esclarecer lo ocurrido.

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