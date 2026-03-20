Ford acelera reparaciones más simples y económicas

Cuando alguien sufre un choque, el problema no termina en el golpe. Viene lo peor, el tiempo en el taller, los costos inesperados y la sensación de que cualquier arreglo se vuelve un dolor de cabeza.

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Ford quiere cambiar esa historia y lo está haciendo desde la raíz, literalmente desde cómo se construyen sus vehículos.

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La marca estadounidense está apostando por una técnica que modifica la forma tradicional de fabricar autos. La idea no es solo optimizar procesos en la línea de producción, también impactar directamente en lo que pasa después, cuando el auto necesita reparación.

Menos piezas, más eficiencia

El corazón de esta estrategia es el llamado “unicasting”. En términos simples, se trata de fabricar grandes secciones del vehículo como una sola pieza de aluminio en lugar de ensamblar cientos de componentes más pequeños.

Jim Farley, CEO de Ford. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Para tener una idea del cambio, estructuras que antes requerían hasta 146 piezas ahora pueden resolverse con apenas dos grandes módulos. Esto no solo reduce la complejidad, también elimina puntos débiles como uniones o soldaduras que suelen ser vulnerables en un impacto.

El resultado es un vehículo más liviano, más rígido y mejor preparado para absorber la energía en caso de choque. En el caso de los modelos eléctricos, además, ese menor peso ayuda a mejorar la autonomía, un punto clave en el desarrollo actual de la industria.

Reparaciones más rápidas y menos costosas

Donde realmente se siente la diferencia es en el taller. Con esta nueva arquitectura, los mecánicos ya no tienen que desarmar medio auto para reparar un daño puntual. Si una sección sufre un impacto, basta con reemplazar el módulo completo.

Ford estima que los tiempos de reparación podrían reducirse en un 15%, lo que también se traduce en menos costos para el propietario. Menos horas de trabajo, menos piezas pequeñas y procesos más directos hacen que la factura final sea más amigable.

Este cambio también puede tener un efecto en los seguros. Si reparar es más barato y rápido, las primas podrían ajustarse a la baja en modelos que adopten esta tecnología.

Una apuesta fuerte por el futuro eléctrico

El debut de este sistema está previsto en la nueva plataforma eléctrica de Ford, que incluirá una pickup mediana con un precio cercano a $30,000 dólares.

La producción implicará una inversión importante, con $2,000,000,000 dólares destinados a modernizar plantas como la de Louisville.

Ford Explorer Platinum Hybrid 2026 Papa León XIV. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Jim Farley, CEO de la compañía, lo resumió de forma clara al destacar que esta tecnología será clave para competir en el mercado actual. Según explicó, permitirá reducir un 20% de las piezas, un 25% de los tornillos y hasta un 40% de las estaciones de trabajo en fábrica.

Beneficios y desafíos

Para los conductores, la promesa es simple. Menos tiempo sin auto y menos dinero gastado tras un accidente. También representa una oportunidad para talleres independientes, que podrán trabajar con procesos más estandarizados y ágiles.

Claro que no todo es perfecto. En casos de daños muy graves, reemplazar grandes módulos puede ser más complejo. Sin embargo, Ford confía en que una mejor estructura reducirá la frecuencia de esos escenarios.

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