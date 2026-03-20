Shonda Rhimes se pronuncia tras la polémica exclusión de Eric Dane en el homenaje de los Oscar

La ausencia del fallecido actor Eric Dane en el segmento “In Memoriam” de la ceremonia de los Premios Oscar 2026 no pasó desapercibida, y ahora la reconocida productora Shonda Rhimes salió a hablar sobre la omisión.

Durante la fiesta posterior a los premios organizada por Vanity Fair el domingo 15 de marzo, Rhimes, de 56 años, respondió a las preguntas sobre por qué Dane no fue incluido en el homenaje. El actor, conocido por su papel del Dr. Mark Sloan (“McSteamy”) en Grey’s Anatomy, falleció el 19 de febrero a los 53 años, casi un año después de haber anunciado que padecía ELA.

“Bueno, no es una estrella de cine”, señaló la productora ejecutiva, aludiendo al enfoque cinematográfico de la gala.

“Creo que cuando lleguen los Emmy, será inmortalizado como se merece. No se puede culpar a los Oscar por premiar películas, y hubo tantas personas que se perdieron. Eric era único en la televisión y estoy deseando ver qué hacen (los Emmy) con él”.

Aunque Dane participó en películas como “X-Men: The Last Stand” (2006) y “Marley & Me” (2008), su legado quedó mayormente ligado a la televisión, donde también destacó en series como “Euphoria”.

La ceremonia de los Oscar, en cambio, dedicó su homenaje a figuras del cine con apariciones de Billy Crystal, Rachel McAdams y Barbra Streisand, entre otros.

Recuerdo sobre el actor

Rhimes, quien trabajó estrechamente con Dane durante años en Grey’s Anatomy, también compartió un emotivo recuerdo del actor. “Era un ser humano increíble, y sigo diciéndolo porque me cuesta mucho creer que se haya ido”, expresó.

“Su pérdida es enorme para nosotros. Fue una gran pérdida para la familia de Shondaland, para la familia de Grey’s Anatomy y, sinceramente, para la gente que lo conocía. Era un tipo maravilloso, generoso, y no sé si todo el mundo comprende lo increíble que era”.

A pesar de la omisión en los Oscar, “Grey’s Anatomy” ya rindió homenaje a Dane con un montaje de 60 segundos emitido al final del episodio del 26 de febrero.

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