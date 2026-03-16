Los actores que no fueron incluidos en el “In Memoriam” de los Oscar

La 98.ª edición de los Premios Oscar, celebrada este domingo en el Dolby Theatre, dejó un sabor agridulce entre los espectadores. A pesar de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas extendió la duración de su segmento “In Memoriam” para rendir tributo a la gran cantidad de figuras que fallecieron en el último año, varias omisiones desataron una ola de indignación en redes sociales.

Entre las ausencias más comentadas figuraron las de James Van Der Beek y Eric Dane. El eterno protagonista de “Dawson’s Creek”, falleció el pasado 11 de febrero a los 48 años tras una valiente batalla contra un cáncer colorrectal.

Por su parte, Eric Dane, recordado por su icónico papel de Mark Sloan en “Grey’s Anatomy” y su participación en “Euphoria”, murió en febrero a los 53 años debido a complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Aunque ambos actores desarrollaron gran parte de su carrera en televisión, su exclusión en el montaje televisado fue duramente criticado, considerando su impacto cultural y sus trabajos en cine, como “Varsity Blues” en el caso de Van Der Beek, o “Marley & Me y X-Men: The Last Stand” en el de Dane.

La lista de olvidados no terminó ahí. Iconos del séptimo arte como la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, Malcolm-Jamal Warner, June Lockhart y Bud Cort (protagonista de la cinta de culto Harold and Maude) tampoco aparecieron en pantalla.

Figuras como Julian McMahon, Loretta Swit y George Wendt también quedaron fuera de la transmisión oficial.

La Academia intentó mitigar las críticas señalando que todos estos nombres fueron incluidos en la galería extendida de su sitio web oficial. Sin embargo, para los fanáticos que esperaban ver un último adiós a sus ídolos en la noche más importante de Hollywood, el gesto digital resultó insuficiente frente al olvido televisivo.

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