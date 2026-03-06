Confirman la fecha de publicación del libro de memorias de Eric Dane

El proyecto más personal del fallecido actor Eric Dane ya tiene fecha de lanzamiento; se trata de un libro de memorias en el que vació las reflexiones más profundas y personales sobre su vida luego del diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que le cobró la vida a finales del mes de febrero de 2026.

De acuerdo con un comunicado lanzado por la editorial Penguin Random House, el libro titulado “My Book of Days: A Memoir in Moments” estará disponible para su compra digital y física a partir del próximo 3 de noviembre de este año.

“Es una reflexión sobre familia, resiliencia, fe, sobriedad, paternidad y lo que significa vivir al máximo ante una enfermedad terminal“, se lee en la descripción de la pieza literaria.

Maria Shriver, periodista y fundadora del sello bajo el que será publicado el libro (The Open Field), habló con People sobre las conversaciones que mantuvo con Dane durante la etapa de realización. A propósito de estas charlas, reveló que el único propósito del famoso era dejarle a su familia “una historia de la que pudieran estar orgullosos”.

“Quería que sus hijas y lectores tuvieran estas palabras. Publicarlas como estaba previsto le permite seguir hablando, con su propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron“, detalló en el comunicado difundido por el portal estadounidense.

Eric Dane y el último mensaje que grabó antes de morir

Este libro de memorias no es el único proyecto en el que el histrión trabajó antes de su fallecimiento en febrero de este año. Solo tres días después de confirmarse su muerte, Netflix estrenó el programa póstumo “Famous Last Words: Eric Dane”, donde se recolectaron algunas de las reflexiones del actor en sus últimos meses de vida.

Una de las escenas más desgarradoras en dicha entrevista fue aquella en la que Eric Dane dedicó un último mensaje dirigido a sus hijas Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 14.

“Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, lo pasamos muy bien, ¿verdad?“, se escucha cuestionar al famoso, con dificultad en el habla y con mirada fija a la cámara. “Me acuerdo de todos los momentos que pasamos en la playa. Ustedes dos, mamá y yo en Santa Mónica, Hawáil, México. Ahora las veo jugando en el océano por horas. Esos días eran el paraíso”, mencionó.

Para finalizar la pieza documental, el artista compartió con sus pequeñas su mayor aprendizaje en vida: “Pueden enfrentar cualquier cosa, pueden enfrentar el final de sus días, pueden enfrentar al infierno con dignidad. Luchen, chicas, y mantengan la cabeza en alto. Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí. Las amo. Esas son mis últimas palabras“, añadió.

Seguir leyendo:

• Eric Dane: Famosos lamentan la muerte del actor de “Grey’s Anatomy”

• Eric Dane grabó un último mensaje para sus hijas antes de morir: “Son todo para mí”

• “Grey’s Anatomy” rinde homenaje a Eric Dane con un video muy especial