“Yo no envejezco, yo subo de nivel”: el último mensaje de Chuck Norris antes de morir a los 86 años

Chuck Norris, la legendaria estrella del cine de acción y las artes marciales, falleció el jueves 19 de marzo a los 86 años. La noticia fue confirmada por su familia un día después, este 20 de marzo, aunque los primeros reportes de medios como TMZ indicaban que el actor había sido trasladado a un hospital en Hawái tras una emergencia médica.

El deceso tomó por sorpresa a sus seguidores, pues el intérprete se había mostrado activo y en buen estado de salud durante sus últimos días. Prueba de ello fue la publicación que compartió en sus redes sociales apenas nueve días antes de su partida, un mensaje que hoy resuena como su despedida definitiva.

El 10 de marzo, día de su cumpleaños número 86, Norris subió un video a Instagram en el que se le veía entrenando al aire libre, intercambiando golpes con un compañero en una sesión de sparring. “Yo no envejezco, yo subo de nivel”, escribió junto a las imágenes.

En otro mensaje agregó: “¡Hoy cumplo 86! No hay nada como un poco de acción divertida en un día soleado para hacerte sentir joven. Estoy agradecido por otro año, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar”.

Un icono global

Esa vitalidad, que acompañó a Norris hasta el final, fue también el sello de una carrera que lo convirtió en ícono global. Nacido en Ryan, Oklahoma, alcanzó la fama en la década de 1980 con películas como “A Force of One” y la saga “Prisionero de guerra”.

Su popularidad creció aún más con la serie “Walker, Texas Ranger” (1993), donde interpretó a un policía cuya disciplina y habilidades de combate lo hicieron inolvidable.

Con los años, su figura trascendió el cine y se convirtió en un fenómeno de internet gracias a los “Chuck Norris facts”, memes que exageraban de manera humorística su fuerza casi sobrenatural. Su última gran aparición en la pantalla grande fue en “Los indestructibles 2”, donde compartió escena con otras leyendas del género.

La familia de Norris confirmó la noticia con un emotivo comunicado: “Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

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