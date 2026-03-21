Santiago Giménez y la emoción de dejar atrás cinco meses de oscuridad

Para Santiago Giménez, la llegada de la primavera de 2026 llegó cargada de cosas favorables; sobre todo su regreso a las canchas después de 142 días de completa oscuridad a causa de una lesión que generó un sinfín de rumores y versiones de una posible salida del AC Milan.

Para el llamado “Bebote” este 21 de marzo representó su regreso a las cosas buenas y aunque solo disputó 13 minutos, los gozó como si hubiera sido su debut como profesional con Cruz Azul aquel lejano 2019.

REGRESA 'SANTI'. 🇲🇽⚽ Gran noticia en San Siro, Santiago Giménez vuelve a tener minutos con el Milan tras superar su lesión. #SerieAenFOX pic.twitter.com/Xe62LAgDrm — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 21, 2026

Es cierto que no participó en alguna acción brillante o que tuviera alguna opción de gol, pero después de 22 encuentros de ausencia por la lesión que requirió de procedimiento quirúrgico en diciembre pasado, con el simple hecho de pisar la cancha de San Siro fue algo notable y emocionante para el artillero de la selección de México.

“Hoy me emocioné mucho al ser convocado y al volver a jugar con mi equipo soñado. Al regresar, pensé primero en el grupo porque ganar era importante hoy. Me siento bien y, si estoy bien, puedo ayudar al equipo. Estamos listos para marcar; los atacantes del Milan son de gran calidad. Estamos enfocados en ganar y los goles llegarán. Lo único importante son los tres puntos”, dijo.

Blindaje para las críticas

Santiago Giménez minimizó las críticas y los rumores que lo colocan fuera del AC Milan y las razones de por qué no inició en este duelo contra el Torino, donde se impusieron 3-2: “No creo que tenga que demostrar mi valía; sé que confían en mí”. Afuera se habla mucho de lo negativo, pero aquí dentro solo hay cosas positivas. ¿La formación? Son decisiones del entrenador y tenemos que respetarlas”.

Mientras que sobre su ausencia en la fecha FIFA con la selección de México: “Ha sido un largo camino con mi tobillo, pero ahora estoy feliz de estar de vuelta en el campo. Hay que creer siempre, estamos concentrados en cada partido. No tiene sentido pensar en el futuro, solo un partido a la vez.

Santiago Gimenez restó importancia a su ausencia en la fecha FIFA con la selección de México. Crédito: Antonio Calanni | AP

“Ahora están las selecciones nacionales para los que van, y luego todos volveremos a centrarnos en el próximo partido. No quiero presionarme. Las cosas pasarán, pero lo principal es volver al equipo. Allegri nos ayuda mucho en ataque. Fue bueno que el entrenador me diera descanso, aunque yo quería volver al banquillo inmediatamente”, concluyó.

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