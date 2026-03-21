Se difunden las imágenes del arresto de Justin Timberlake por conducir bajo los efectos del alcohol

Las imágenes del arresto de Justin Timberlake por conducir bajo los efectos del alcohol en junio de 2024 salieron a la luz pública, luego de que un juez autorizara su difusión este viernes. La decisión se produce después de que el cantante llegara a un acuerdo con el Departamento de Policía de Sag Harbor Village, en Long Island, donde ocurrió el incidente.

Timberlake había presentado una demanda a principios de marzo contra el municipio, el jefe policial Robert Drake y el propio departamento policial, buscando impedir la publicación del material.

En aquel momento, su defensa argumentó que las imágenes causarían un “daño grave e irreparable” a su reputación y lo “expondrían al ridículo y al acoso público”. Sin embargo, en los documentos judiciales presentados este viernes, el artista reconoció que la difusión del video “no constituía una invasión injustificada de la privacidad personal”, de acuerdo a lo reseñado por Variety.

El acuerdo entre los abogados de Timberlake y las autoridades locales allanó el camino para que el juez levantara la suspensión temporal que había impedido hasta ahora la publicación de las grabaciones. Horas después de conocerse la decisión, el medio local Sag Harbor Express divulgó las imágenes obtenidas de las cámaras corporales de los agentes que intervinieron en el arresto.

Imagen de la cámara corporal de uno de los agentes de Sag Harbor. Se ve a Justin Timberlake minutos antes de su arresto, el 18 de junio de 2024.

Crédito: Sag Harbor Police Department via AP.

“Estoy de gira mundial”: la reacción de Timberlake

En las grabaciones, que datan de junio de 2024, se observa a los oficiales deteniendo al cantante después de que su vehículo fuera visto zigzagueando entre carriles y omitiendo una señal de alto.

Durante el procedimiento, Timberlake, visiblemente nervioso, menciona a los agentes: “Estoy de gira mundial. Es difícil de explicar. Una gira mundial. Soy Justin Timberlake”. Más adelante, se le ve intentando completar pruebas de sobriedad, momento en el que admite sentirse “un poco nervioso” y con el “corazón latiendo muy rápido”, mientras muestra dificultades para caminar en línea recta.

El informe policial del arresto indicaba que el artista presentaba ojos inyectados en sangre y vidriosos, y que no superó las pruebas de campo. Timberlake afirmó entonces haber consumido un martini y se negó a someterse al test de alcoholemia.

Tres meses después del incidente, llegó a un acuerdo con la fiscalía: se declaró culpable de un cargo menor por “conducir con facultades disminuidas”, evitando así el delito mayor por conducir bajo los efectos del alcohol.

Como parte de su sentencia, se le impuso una multa de 500 dólares y se le ordenó cumplir entre 25 y 40 horas de servicio comunitario.

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