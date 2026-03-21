Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y más famosos despiden a Chuck Norris

El mundo del entretenimiento se sacudió con el fallecimiento del actor Chuck Norris, quien gracias a sus más de 50 años de trayectoria se consolidó como una leyenda del cine de acción y de las artes marciales. En un comunicado difundido por su familia, se confirmó que el famoso estuvo rodeado de sus seres queridos hasta sus últimos instantes de vida.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia“, se destacó en el escrito compartido desde Instagram.

De cara a la inesperada pérdida del actor, decenas de artistas se han sumado a la pena que embarga a su familia y le han extendido su último adiós con conmovedores mensajes que celebran el impacto que generó a nivel profesional y personal.

Sylvester Stallone

Algunas de las reacciones más esperadas corrieron a cargo de sus compañeros en la saga “Los Indestructibles”, comenzando por el protagonista de “Rocky”, Sylvester Stallone.

Desde su perfil en Instagram, la estrella de Hollywood compartió una fotografía en la que aparece junto a Chuck Norris reposando sobre un automóvil amarillo. Dicha postal pertenece a una de las escenas filmadas para “Los Indestructibles 2”.

“Me lo pasé muy bien trabajando con Chuck. Era todo americano en todos los sentidos. Gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia“, expresó en el escrito con el que acompañó su publicación.

Jean-Claude Van Damme

Otra de las figuras clave del cine de acción que se hizo presente en las redes tras el anuncio de la muerte de Chuck Norris fue su compañero de escena Jean-Claude Van Damme.

En su caso, fue por medio de un carrusel de imágenes que retrató la evolución de su amistad con el paso de los años. Con profundo pesar, el especialista en artes marciales hizo mención del vacío irreparable que deja su partida, especialmente al tratarse de una de las primeras personas que le extendió su apoyo en el mundo del cine.

“Mis más profundas condolencias por el fallecimiento de mi amigo, Chuck Norris. Nos conocíamos desde mis primeros días, y siempre respeté el hombre que era. Mi corazón y mis oraciones están con su familia. Nunca será olvidado“, escribió el famoso nacido en Bélgica.

Dolph Lundgren

La admiración que el actor y director sueco Dolph Lundgren sentía por el fallecido galán de Hollywood dentro y fuera de la pantalla se hizo presente en el homenaje que le rindió desde sus plataformas digitales.

“Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y más tarde entrando en el cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza necesaria para ser un hombre. Te vamos a extrañar, mi amigo“, recalcó junto a una imagen en la que aparece junto al histrión.

Nikki Leigh

Por su parte, la actriz Nikki Leigh recordó con cariño la huella que el trabajo de Norris dejó en su vida y la de su familia:

“Walker, Texas Ranger fue mi primer ídolo de acción; verlo todos los sábados con mi papá me dio mucha alegría. Te quiero, Chuck. Descansa en paz“, dijo la artista haciendo referencia a la serie protagonizada por Chuck Norris durante más de una década y que le dio fama internacional.

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