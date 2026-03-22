OnePlus 15T: ¿el nuevo gama media será un flagship killer?

El mercado de los teléfonos inteligentes sigue moviéndose a un ritmo frenético y la gama media premium es el campo de batalla más interesante de la temporada. Las primeras imágenes del OnePlus 15T ya están circulando por internet y confirman que la marca china tiene lista su nueva apuesta para dominar este segmento tan competido.

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Después del buen sabor de boca que dejaron las generaciones anteriores, este nuevo dispositivo busca ofrecer características técnicas de primer nivel para plantarle cara a rivales de la talla del recién lanzado Samsung Galaxy S26. Gracias a los recientes videos promocionales compartidos en las redes sociales de la propia compañía, ya conocemos su diseño definitivo y sabemos que su presentación oficial en China está programada para este martes 24 de marzo.

OnePlus 15T: así es su diseño y colores filtrados

El apartado estético siempre es un punto diferencial para la marca y este año han decidido arriesgar con una paleta de tonos muy particular. Atrás quedan los clásicos acabados sobrios y aburridos, ya que el fabricante apostará por tres colores inspirados en bebidas y postres. Las opciones confirmadas oficialmente llevan los nombres de Matcha Green, Cocoa Brown y White Chocolate. Estas versiones en tonos verde, marrón y blanco prometen darle un aspecto visual muy fresco e identificable frente a sus competidores directos en las estanterías de las tiendas.

En cuanto a sus dimensiones y formato físico, las filtraciones señalan que el equipo contará con una pantalla de 6,3 pulgadas. Este tamaño resulta ideal para los usuarios que prefieren teléfonos móviles más compactos y fáciles de manejar con una sola mano, alejándose un poco de la tendencia actual de lanzar paneles gigantescos. El panel frontal incluye una discreta perforación para alojar la cámara superior y el chasis mantiene los tradicionales botones físicos en los laterales. La parte trasera conserva un módulo de cámaras que resulta muy continuista y familiar para quienes conocen el diseño del modelo base de esta generación.

Qué se sabe de la batería, cámaras y accesorios

Si el diseño exterior llama la atención por su elegancia, las especificaciones internas apuntan a romper todos los esquemas de su categoría. Uno de los datos más sorprendentes que se han filtrado es la incorporación de una inmensa batería de 7,500 mAh. Se trata de una capacidad verdaderamente inusual para un teléfono de dimensiones compactas y garantizaría una autonomía excelente para los usuarios que pasan todo el día lejos de un enchufe.

Además de esta gran autonomía, la marca introducirá un ecosistema de accesorios magnéticos bastante innovador. A través de la tienda oficial de la compañía se han dejado ver varios complementos diseñados específicamente para sacarle provecho a este terminal

Una funda protectora especial con acople magnético

Un cargador inalámbrico de 50 W que funciona también como soporte vertical

que funciona también como soporte vertical Dos modelos diferentes de ventiladores de refrigeración pensados para largas sesiones de videojuegos

El apartado fotográfico tampoco se queda atrás en esta ambiciosa renovación tecnológica. El equipo montará un módulo trasero protagonizado por dos cámaras de 50 megapíxeles. Lo más destacable de esta configuración es que uno de estos sensores funcionará como un teleobjetivo avanzado con capacidad para alcanzar un zoom óptico de 3,5 aumentos, una característica fotográfica muy poco común en este rango de precios y que suele estar reservada para la gama alta.

Cuándo se presenta el OnePlus 15T y qué pasa con su lanzamiento global

Con todas estas interesantes cartas sobre la mesa, la expectativa por conocer el dispositivo al completo es bastante alta entre la comunidad tecnológica. Como mencionamos al principio de este artículo, la revelación oficial tendrá lugar en el mercado asiático este martes 24 de marzo. Durante este esperado evento de lanzamiento conoceremos el precio de salida en su país de origen y confirmaremos el resto de especificaciones de hardware que todavía se mantienen bajo llave.

El único detalle que nos obliga a mantener la calma es la disponibilidad internacional del equipo. Por ahora aún deberemos esperar para conocer cómo será su lanzamiento en otros mercados, ya que la compañía tiene por costumbre tomarse algunas semanas de margen antes de llevar sus teléfonos al continente europeo o al territorio americano. Sin embargo, considerando el tremendo potencial que tiene este modelo de gama media premium para atraer ventas, es muy probable que veamos un anuncio sobre su expansión global a corto plazo.

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