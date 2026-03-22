Thunder y Wizards arman drama y se lían a golpes hasta en las gradas

La sangre estuvo a punto de llegar al río y generar un conflicto de mayores consecuencias cuando los jugadores del Oklahoma City Thunder y los de Washington Wizards empezaron una discusión que llegó a los golpes y que se extendió hasta las gradas, que provocó la expulsión de cuatro jugadores.

La confrontación a golpes se suscitó en la duela del Capital One Arena en la capital de los Estados Unidos, cuando ambas quintetas estaban enfrascadas en los últimos segundos del segundo cuarto, cuando Justin Champagnie y Jaylin Williams tuvieron una discusión que pasó a los empujones y de ahí a una confrontación en donde se involucraron los jugadores de ambas escuadras.

FIGHT BREAKS OUT IN THUNDER-WIZARDS 😳



4 PLAYERS EJECTED 😯 pic.twitter.com/Vm3cTdcqyz — Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2026

En el recuento de los daños, el asunto inició cuando se anotó una canasta de Anthony Gill, con 27 segundos por jugar antes del descanso y ahí Champagnie y Williams tuvieron un cruce debajo del aro que llamó la atención de los jugadores cercanos.

La cosa escaló muy rápidamente cuando Ajay Mitchell se inmiscuyó en el acalorado cruce de palabras, efectuando un aparente golpe al rostro del jugador de Oklahoma y que provocó que los compañeros de ambos intervinieran.

El lío subió de tono dentro de la duela con la intervención de otros jugadores, frente al esfuerzo del personal técnico que se esforzaba en calmar los ánimos y separar a los rijosos, pero el caos subió de nivel e inclusive un camarógrafo resultó afectado cuando su herramienta de trabajo fue tocada, pero sin más consecuencias que un simple movimiento.

Cuatro expulsados

Después de que todo regresó a la calma, los árbitros revisaron el video de la confrontación para determinar la expulsión de los jugadores Justin Champagnie, Ajay Mitchell, Jaylin Williams y Cason Wallace, quienes participaron de forma directa en la secuencia.

En el momento de la bronca, Thunder tenía la ventaja por cinco puntos 69-64, provocando que los entrenadores tuvieran que rotar en mayor tiempo al resto del plantel que quedó disponible para seguir las acciones de este accidentado encuentro.

Multiple player ejections for the OKC Thunder in their game against the Wizards:



Ajay Mitchell, Jaylin Williams, Cason Wallace, Justin Champagnie have all been sent to the locker room Saturday.



(T/H @Highcalibre)pic.twitter.com/oE6W6YfZ0h — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) March 21, 2026

Es un hecho que la liga tomará cartas en el asunto para determinar si estos jugadores son merecedores de sanciones más fuertes o multas pertinentes, así como si otros jugadores también serán merecedores de sanciones.

Oklahoma terminó imponiéndose en el encuentro con un contundente 132-111, donde terminaron demostrando su mayor capacidad y posición en la tabla de la liga, en donde el Thunder es líder de la Conferencia Oeste y los Wizards son sotaneros en el Este.

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