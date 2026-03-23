Adolescente en Missouri mata al exnovio de su hermana en ataque a tiros frente a su madre

Un joven de 19 años enfrenta cargos por asesinato en segundo grado luego de que, presuntamente, disparara contra el exnovio de su hermana en un ataque ocurrido el pasado 10 de marzo en Kansas City, Missouri.

El sospechoso, identificado como Ke’Montae Phillips, también fue imputado por acción criminal armada, informó la fiscal del condado de Jackson, Melesa Johnson.

Ataque ocurrió frente a la madre de la víctima

De acuerdo con documentos judiciales, el ataque se produjo cuando la víctima caminaba junto a su madre cerca de la intersección de la calle 55 y Chestnut Avenue, en las inmediaciones de la autopista 71.

Según el testimonio, el joven habría estado enfrentando conflictos con Phillips tras terminar su relación con la hermana del acusado.

Momentos antes del tiroteo, la víctima expresó temor, indicando que “los estaban siguiendo”, aunque su madre no logró entender completamente la situación.

Las autoridades señalan que Phillips se acercó a pie, pronunció una frase dirigida a la víctima y luego sacó un arma tipo rifle con un láser rojo, abriendo fuego contra ambos.

Durante el ataque, la víctima intentó proteger a su madre mientras huían, pero fue alcanzada por los disparos. La mujer intentó reanimarlo realizando maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) mientras vecinos acudían en su ayuda.

En la escena, la policía recuperó al menos 35 casquillos de bala.

Cámaras y tecnología clave para identificar al sospechoso

La investigación incluyó el análisis de cámaras de vigilancia urbanas y grabaciones de patrullas, que captaron tanto el ataque como los movimientos previos del sospechoso.

Un vehículo vinculado al acusado fue detectado circulando repetidamente por la zona, aparentemente siguiendo a la víctima. Lectores automáticos de matrículas ayudaron a rastrear el automóvil.

Tras su detención, Phillips negó su implicación y afirmó que la persona captada en las imágenes “parecía su gemelo”. Sin embargo, según el informe policial, reconoció a la víctima en fotografías antes de que los investigadores confirmaran su identidad.

Phillips permanece detenido con una fianza de $250,000 dólares y tiene programada una audiencia de revisión. Además, deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 15 de abril para su audiencia preliminar.

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