Carlos Alcaraz sufre golpe inesperado en Miami: Sebastian Korda elimina al número 1 del mundo

Carlos Alcaraz, número 1 del ranking ATP, quedó eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami tras caer ante el estadounidense Sebastian Korda, quien firmó una actuación sobresaliente para imponerse por 6-3, 5-7 y 6-4 en más de dos horas de partido.

La derrota supone un duro revés para el tenista español, que confirma su irregular paso reciente por el torneo en pista dura en Estados Unidos.

Sebastian Korda, imparable ante el número 1

El estadounidense Sebastian Korda, número 36 del mundo, jugó uno de los mejores partidos de su carrera. Sólido desde el fondo de la pista y agresivo al resto, logró desactivar el juego del Carlos Alcaraz desde el inicio.

Korda dominó con 33 golpes ganadores y mantuvo una presión constante que impidió al español encontrar ritmo. Incluso estuvo cerca de cerrar el partido en el segundo set cuando sacaba con ventaja.

Alcaraz muestra frustración en pleno partido

La tensión fue evidente en el lado del español, quien no logró ocultar su frustración durante el encuentro. En un momento clave del segundo set, expresó a su equipo: “Me voy a casa. Me voy a casa (…) No puedo más”.

El Carlos Alcaraz se mostró incómodo durante largos tramos, acumulando errores y gestos poco habituales en su juego, reflejo del dominio que ejercía su rival.

Reacción tardía del número 1

Cuando parecía todo decidido, el Carlos Alcaraz reaccionó. En el noveno juego del segundo set, logró romper el servicio de Sebastian Korda con una serie de puntos brillantes que le permitieron forzar la tercera manga.

El español elevó su nivel momentáneamente, despertando a la grada y mostrando su capacidad de lucha en momentos críticos.

Un tercer set decisivo y lleno de tensión

El set definitivo fue muy parejo hasta el 3-3, pero pequeños errores marcaron la diferencia. Dos derechas largas del Carlos Alcaraz en un momento clave le costaron el quiebre que terminó inclinando el partido.

Aunque Sebastian Korda sintió la presión al sacar para partido, logró recomponerse y sellar la victoria, consiguiendo uno de los triunfos más importantes de su carrera ante un número 1 del mundo.

Miami, un torneo complicado para Alcaraz

El Masters 1000 de Miami sigue siendo un escenario adverso para el español. Tras su eliminación temprana el año pasado ante David Goffin, esta nueva derrota refuerza una tendencia negativa en el torneo.

Pese a haber sido campeón en 2022, el presente de Carlos Alcaraz en Miami contrasta con su éxito pasado.

Lo que viene: Korda avanza y Alcaraz se despide de la gira

Con esta victoria, Sebastian Korda avanza a los octavos de final, donde se medirá al ganador del duelo entre Martín Landaluce y Karen Khachanov.

Por su parte, el Carlos Alcaraz se despide de la gira estadounidense en pista dura con dudas, tras acumular dos derrotas importantes que frenan su impulso en el circuito.

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