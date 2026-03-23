Catherine Harding afirma que el guardaespaldas de Chappell Roan sí “regañó” a su hija de 11 años

La cantante irlandesa Catherine Harding salió al paso de las declaraciones de Chappell Roan, quien negó tener responsabilidad en el altercado que protagonizó un guardia de seguridad con su hija de 11 años, Ada Law. El incidente, que tuvo lugar durante el fin de semana en un hotel de São Paulo, ha generado un cruce de acusaciones entre las artistas.

Según relató el esposo de Harding, el futbolista Jorginho Frello, madre e hija se hospedaban en el mismo hotel que Roan, quien era la cabeza de cartel del festival Lollapalooza en la ciudad brasileña. Ambas tenían entradas para el concierto del sábado, pero la experiencia se vio empañada durante el desayuno.

En un vídeo compartido en Instagram el domingo, Harding (también conocida como Cat Cavelli) detalló que su hija Ada, fruto de su relación anterior con el actor Jude Law, simplemente pasó frente a la mesa de Roan para confirmar si se trataba de ella. Según su versión, la niña no se acercó ni habló con la cantante: “Literalmente no hizo nada; solo la miró y sonrió”, aseguró Harding.

Poco después, un guardia de seguridad de gran tamaño y actitud “intimidante” se acercó a la mesa de madre e hija para “reprender y regañar” a Ada por supuestamente estar “acosando” a la artista. Jorginho, por su parte, escribió en sus redes que la niña quedó “muy afectada y lloró mucho” tras el enfrentamiento.

La versión de Chappell Roan

Roan reaccionó rápidamente en sus historias de Instagram, negando que el guardia formara parte de su equipo de seguridad personal. “Ni siquiera vi a una mujer y una niña. Nadie se me acercó. Nadie me molestó”, afirmó la cantante, quien añadió sentirse apenada por lo ocurrido: “No odio a los niños; eso es una locura. Lo siento mucho por la madre y el niño”.

Sin embargo, Harding no aceptó esta versión. Aunque reconoció que no puede asegurar si Roan envió directamente al guardia, subrayó que el hombre no pertenecía al personal del hotel. “Él se encarga de la seguridad de los artistas. Así que no sé si era su guardaespaldas personal, pero estaba con ella”, sostuvo.

En declaraciones, Harding enfatizó la responsabilidad que conlleva la fama: “Cuando eres una celebridad tienes la responsabilidad de asegurarte de que las personas que trabajan para ti y actúan en tu nombre realmente lo hagan. ¿Lo habría hecho si no tuviera su autorización? No lo sé”.

Harding reveló que el viaje a São Paulo era un regalo de cumpleaños para su hija, pero la experiencia quedó “arruinada” tras el incidente. La madre e hija terminaron perdiéndose la actuación de Roan en Lollapalooza.

A pesar de su enfado, Harding quiso matizar sus palabras: “Espero que no lo supiera y que no haya enviado a su personal de seguridad a hacer esto. Realmente creo que es una artista muy talentosa”.

Seguir leyendo: