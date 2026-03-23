¿Cómo reaccionó Jessica Biel al video del arresto de Justin Timberlake?

La estabilidad del matrimonio entre Jessica Biel y Justin Timberlake vuelve a estar bajo los reflectores tras la reciente difusión pública del video de la cámara corporal policial del arresto del cantante en 2024.

Según fuentes exclusivas consultadas por la revista People, la actriz de “The Better Sister” no está “nada contenta” con el resurgimiento del incidente, aunque mantiene su compromiso inquebrantable con su esposo.

El video, que muestra a un Timberlake visiblemente afectado durante las pruebas de sobriedad en Sag Harbor, Nueva York, fue publicado el pasado 20 de marzo tras una larga batalla legal por la privacidad.

La fuente indicó que Biel considera la situación como “estresante” y hubiera preferido que las imágenes nunca vieran la luz, señalando que “obviamente no lo retratan de la mejor manera”.

Entre la decepción y la lealtad

A pesar de su malestar por la atención negativa que esto atrae hacia su familia, Biel decidió priorizar el bienestar de sus dos hijos y su carrera profesional.

“Ha habido momentos desafiantes últimamente y ella está enfocada en seguir adelante”, compartió el informante a la revista People.

Según el reporte, la actriz es capaz de expresar su decepción ante ciertas decisiones de Timberlake, pero esto no ha mermado su rol como su principal apoyo.

Justin Timberlake, quien inicialmente intentó bloquear la difusión del material alegando que dañaría su reputación, llegó finalmente a un acuerdo con las autoridades locales.

El cantante de “Selfish” ya se había declarado culpable de un cargo menor de conducción con facultades disminuidas en septiembre de 2024, cumpliendo con multas y servicio comunitario.

Mientras el video se vuelve viral nuevamente, la pareja intenta mantener la normalidad. Biel continúa trabajando en sus proyectos actuales en Nueva York, demostrando que, aunque no aprueba los errores de su marido, su lealtad hacia el padre de sus hijos permanece intacta frente al escrutinio público.

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