Detienen a profesora de Ohio acusada de tener relaciones sexuales con menor de 15 años

Una profesora de Ohio enfrenta consecuencias legales tras declararse culpable de mantener una relación sexual con un estudiante de 15 años.

La acusada, Jamelah Daboubi, de 28 años, trabajaba como profesora de décimo grado en la Horizon Science Academy en Columbus, según documentos judiciales obtenidos por WBNS.

Descubrimiento ocurrió tras intervención familiar

El caso salió a la luz en abril de 2025, cuando la tía del adolescente —quien tiene su tutela— alertó a la policía tras encontrarlo dentro de un vehículo junto a la profesora.

Agentes acudieron al lugar y, durante las entrevistas, el menor admitió haber mantenido una relación sexual con la docente, que incluía besos y contacto físico.

Las autoridades incautaron el teléfono del adolescente y descubrieron cientos de llamadas y miles de mensajes de texto entre ambos.

Según los fiscales, los intercambios incluían declaraciones de amor por parte de la profesora, lo que evidenció una relación sostenida durante varios meses.

Consecuencias legales y profesionales

Tras el escándalo, la Horizon Science Academy confirmó el despido de Daboubi.

Como parte del proceso judicial, la exdocente enfrenta múltiples cargos, incluidos agresión sexual y conducta sexual ilícita con una menor.

El tribunal recomendó una sentencia que contempla hasta 18 meses de prisión, cinco años de libertad condicional, terapia obligatoria, servicio comunitario, revocación de su licencia de enseñanza y registro obligatorio como delincuente sexual.

Este caso ocurre en medio de otro escándalo en Washington, donde la profesora Madeline Gregory, de 29 años, fue arrestada por presuntamente mantener una relación con un estudiante de 16 años.

Los hechos habrían ocurrido en la Escuela Secundaria Sprague, donde, según documentos judiciales, la docente habría sostenido encuentros con el menor dentro de instalaciones escolares.

Aunque la edad de consentimiento en ese estado es de 16 años, la ley prohíbe relaciones entre adultos en posición de autoridad y estudiantes bajo su cuidado.

Las autoridades continúan investigando ambos casos.

Sigue leyendo:

–“La peor pesadilla de cualquier padre”: abuela en estado de ebriedad atropella y mata a su nieto en Louisiana

–Mató a dos personas en Nuevo México tras recibir supuesto “mensaje encriptado de una cucaracha”

–Mujer de Nueva Jersey apuñaló a su hermano de dos años tras escuchar “voces” que le ordenaban hacerlo