Ferrari retira el 12Cilindri por un inesperado problema

No todos los problemas en un auto tienen que ver con el motor o la electrónica. A veces, un detalle que parece menor termina encendiendo alarmas, sobre todo cuando se trata de seguridad. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Ferrari con uno de sus modelos más recientes.

Lee también: La pickup más brutal del mundo es eléctrica y está en EE.UU.

La marca italiana, conocida por su obsesión con el rendimiento y la precisión, tuvo que activar un llamado a revisión en Estados Unidos por un tema poco habitual.

Puedes leer: Ojo: el último V6 biturbo manual que resiste en EE.UU.

El protagonista es el Ferrari 12Cilindri, un modelo que llegó para rendir homenaje a los clásicos V12 de la casa, pero que ahora enfrenta un ajuste inesperado antes de consolidarse en el mercado.

Un problema que no pasa por lo mecánico

Lo curioso de este caso es que no hay fallas en el motor ni en sistemas complejos. El inconveniente está en las ventanillas, específicamente en el nivel de oscuridad de los cristales laterales y traseros.

Ferrari detectó que algunas unidades destinadas a Estados Unidos no cumplen con el nivel mínimo de transmisión de luz exigido por la normativa local. En la práctica, esto puede traducirse en una visibilidad reducida para el conductor, especialmente en condiciones de poca iluminación.

Aunque a simple vista puede parecer un detalle menor, en la conducción real puede marcar la diferencia. Una visibilidad limitada aumenta el riesgo en maniobras cotidianas, desde cambios de carril hasta estacionamientos.

Lo que exige la normativa en Estados Unidos

En el mercado estadounidense, las reglas sobre vidrios no son un tema menor. La National Highway Traffic Safety Administration establece estándares claros para garantizar que el conductor tenga una visión adecuada del entorno.

La normativa conocida como FMVSS No. 205 exige que los cristales permitan el paso de al menos el 70% de la luz. Cuando ese umbral no se cumple, el vehículo puede ser considerado no apto desde el punto de vista regulatorio.

El Ferrari 12Cilindri. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

En este caso, el problema no se originó en un defecto del material, sino en una configuración que no se ajustó correctamente a las exigencias del mercado estadounidense.

Detección temprana y reacción rápida

Un punto a favor para Ferrari es que el problema se identificó antes de que generara consecuencias mayores. No hubo reportes de accidentes ni quejas de clientes. Todo surgió durante controles internos previos a la entrega.

Ese hallazgo llevó a una revisión más profunda que confirmó el incumplimiento. A partir de ahí, la decisión fue clara. Activar el retiro para evitar complicaciones futuras y mantener los estándares de seguridad de la marca.

Ferrari 12Cilindri. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Cómo se resolverá el inconveniente

La solución es directa. Ferrari reemplazará las ventanillas afectadas por otras que sí cumplan con la normativa vigente en Estados Unidos. Todo el proceso se realizará sin costo para los propietarios.

Además, la marca anunció que la producción ya fue corregida desde marzo de 2026, lo que significa que las unidades nuevas ya salen de fábrica con este punto resuelto.

Los propietarios comenzarán a ser contactados a partir del 15 de mayo de 2026 para coordinar la intervención en concesionarios oficiales. También se contempla un programa de reembolso para quienes hayan realizado reparaciones por su cuenta relacionadas con este problema, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Seguir leyendo:

Cifras de récord: aranceles golpean fuerte a fabricantes

El lavado sin contacto, ¿realmente protege tu auto?

15 autos que desaparecerán del mercado de EE.UU. tras 2026