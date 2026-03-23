Zinedine Zidane se perfila para dirigir a Francia después del Mundial 2026

La selección de Francia se encamina hacia un cambio en su dirección técnica tras el Mundial de 2026, con un nombre que ha ganado fuerza en los últimos meses dentro del entorno del fútbol europeo. Zinedine Zidane aparece como el principal candidato para asumir el cargo una vez finalice el ciclo de Didier Deschamps, según fuentes consultadas.

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El movimiento se daría tras la decisión de Deschamps de poner fin a su etapa al frente del combinado nacional, un proceso que se concretará después de la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El actual seleccionador, en el cargo desde 2012, cerrará así un periodo de 14 años marcado por logros relevantes, incluyendo el título mundial en 2018 y el subcampeonato en 2022.

Zidane, de 53 años, habría alcanzado un acuerdo verbal con la Federación Francesa de Fútbol para asumir el puesto una vez concluya el torneo. Aunque el entendimiento entre ambas partes está encaminado, aún resta definir algunos aspectos relacionados con la conformación de su cuerpo técnico, especialmente en lo referente al número de integrantes que lo acompañarán en esta nueva etapa.

Zinedine Zidane will succeed Didier Deschamps as France national team head coach in the summer, with a verbal agreement already reached, sources have told @LaurensJulien.



He will officially be appointed once the 2026 World Cup is concluded for France. pic.twitter.com/w0fzvaU5cc — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2026

Fin de un ciclo histórico y transición planificada

La salida de Deschamps no ha sido una decisión repentina. Desde el año pasado, el propio entrenador dejó entrever que su proceso al frente de la selección tenía un punto final definido tras el Mundial de 2026. Su paso por el banquillo lo convirtió en uno de los técnicos más longevos en selecciones europeas, acercándose a registros como los de Joachim Löw en Alemania o Morten Olsen en Dinamarca.

El cambio generacional en el banquillo se produce en paralelo a la consolidación de Zidane como una de las figuras más relevantes del fútbol francés. El exentrenador del Real Madrid, ganador de tres Ligas de Campeones consecutivas, había mantenido expectativas de dirigir al equipo nacional durante los últimos años, aguardando el cierre del ciclo de su excompañero en la selección campeona del mundo en 1998.

La Federación Francesa de Fútbol evitó confirmar públicamente el nombre del sucesor. En una reciente entrevista con Le Figaro, su presidente, Philippe Diallo, aseguró que ya tenía definido quién sería el próximo entrenador, aunque decidió no revelarlo en ese momento. Las informaciones posteriores apuntan a Zidane como el elegido.

El relevo en el banquillo responde a una transición planificada con anticipación, en la que se busca dar continuidad al proyecto deportivo tras una etapa extensa bajo la conducción de Deschamps. Mientras tanto, el actual seleccionador se prepara para afrontar su último gran desafío internacional antes de cerrar su ciclo.

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