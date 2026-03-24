La razón por la que Angelique Boyer no quiere probar suerte en Hollywood

A solo semanas de haber debutado en la pantalla grande junto a Bárbara de Regil en la cinta “Socias por Accidente”, la actriz Angelique Boyer reafirmó su decisión de mantenerse al margen de Hollywood y continuar explorando sus posibilidades como artista en México.

Los cuestionamientos sobre una posible mudanza al extranjero para probar suerte en Estados Unidos surgieron en un reciente encuentro con la prensa. Allí, la histrionisa de origen francés aseguró que se encuentra muy feliz con el éxito obtenido a través de sus proyectos en Latinoamérica, por lo que no está dentro de sus planes.

“Yo no me veo viviendo en otro lado que no sea México, la verdad. Culturalmente no podría vivir allá, no. Mi sueño siempre ha sido este, ahora“, expresó ante los medios de comunicación.

Haciendo mención de varios de sus colegas en la pantalla chica que han dado el salto a Hollywood, Boyer indicó que, si bien es un gran mérito, para ella nunca ha sido opción.

“Aplaudo enormemente a todos los que se rifan y ponen a México en alto como una Eiza, como un Poncho Herrera, como un Tony Dalton; soy fan, los amo y los admiro y nos debemos sentir muy orgullosos de ellos, pero nunca fue mi sueño“, destacó la protagonista de melodramas como “Lo que la vida me robó” y “Doménica Montero”.

En contraste, Angelique Boyer compartió que desde su llegada a territorio mexicano su meta era consolidarse como una estrella de los melodramas. Hoy, este sueño es una realidad gracias a sus más de 17 proyectos en televisión, de los cuales 10 han sido protagónicos.

“Mi sueño era ser estrella aquí y era un sueño compartido con mi familia y lo estamos logrando y, pues, vamos por más“, prometió en las declaraciones retomadas por el portal ABC Noticias.

Pese a este compromiso con las telenovelas, Boyer se dio el tiempo de explorar una nueva faceta como actriz en la cinta “Socias por Accidente”, una comedia que la hizo incursionar en el cine.

Con respecto a esta experiencia, la famosa dijo: “Estaba un poco nerviosa porque estaba muy acostumbrada al ritmo acelerado y a ser súper efectiva en tiempos y, además, en género de comedia. Así que lo gocé muchísimo, enriquecí mi alma actoral“.

La comedia mexicana “Socias por accidente”, protagonizada por Angelique Boyer, Bárbara de Regil y Diego Klein, se estrenó en cines mexicanos el pasado 12 de marzo. La historia sigue a “Alexa” y “Regina”, dos mujeres que descubren que comparten al mismo novio, “Roy”, pasando de enemigas a aliadas en una misión que las hace vivir experiencias absurdas, cargadas de comedia.

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