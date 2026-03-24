Mohamed Salah confirma su salida del Liverpool

El ciclo de Mohamed Salah en el Liverpool ya tiene fecha de cierre. El delantero egipcio anunció que dejará el club al finalizar la temporada 2025-26, una decisión que pone fin a meses de incertidumbre sobre su futuro en Anfield y marca el desenlace de una etapa histórica para ambas partes.

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El propio futbolista comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido a la afición y a quienes formaron parte de su trayectoria en el equipo. “Desafortunadamente, el día ha llegado. Esta es la primera parte de mi despedida. Me iré del Liverpool al final de la temporada. Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este club durante mi tiempo aquí, especialmente a los compañeros del pasado y del presente. Y a los aficionados, no tengo suficientes palabras. El apoyo que me han mostrado durante el mejor momento de mi carrera, y cómo estuvieron conmigo en los momentos más difíciles. Es algo que nunca olvidaré. Y algo que llevaré conmigo siempre. Irse nunca es fácil. Me dieron el mejor momento de mi vida”, expresó.

La confirmación llega después de un periodo prolongado de especulaciones que acompañaron al club durante su reciente campaña en la Premier League. Aunque Salah renovó contrato por dos años a mediados de abril, su continuidad nunca terminó de despejarse por completo.

Un cierre marcado por tensiones y rendimiento irregular

Durante la temporada, el atacante protagonizó un episodio que evidenció el desgaste en su relación con el entorno del club. Tras el empate 3-3 ante Leeds United el 6 de diciembre, en un partido en el que permaneció en el banquillo, Salah manifestó su inconformidad ante la prensa, señalando sentirse señalado como responsable y cuestionando promesas incumplidas desde la firma de su contrato, además de un deterioro en su vínculo con el entrenador Arne Slot.

Aunque posteriormente recuperó su lugar habitual en el equipo, su rendimiento y el del Liverpool no lograron consolidarse. En 22 apariciones en la liga, el delantero registra cinco goles y seis asistencias, mientras el club se ubica en la quinta posición de la tabla.

A pesar de ese contexto reciente, el legado de Salah en Liverpool es significativo. Se ubica entre los máximos goleadores en la historia de la institución, solo por detrás de Ian Rush y Roger Hunt, y fue pieza clave en la obtención de dos títulos de la Premier League y la UEFA Champions League de la temporada 2018-19.

Con 33 años, el atacante afronta ahora un nuevo escenario en su carrera. Su próximo destino no ha sido confirmado, aunque su salida abre la posibilidad de negociar un contrato importante en el mercado internacional. Para el Liverpool, la decisión también implica la necesidad de planificar su reemplazo con anticipación.

Mientras tanto, el equipo aún se mantiene en competencia en Europa y busca asegurar su clasificación a la próxima edición del torneo, en un cierre de campaña que también servirá como despedida para una de sus figuras más representativas.

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