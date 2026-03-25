Adolescente estrella su auto contra una casa en Texas y mata a madre e hijo hispanos

Una adolescente estrelló su vehículo contra una casa en la comunidad de Stephenville, en Texas, causando la muerte de una madre y su hijo pequeño.

Las víctimas fueron identificadas como Barbara Rocha, de 49 años, y su hijo Alex Rocha, de siete, quienes dormían cuando ocurrió el impacto alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo, de acuerdo con Daily News.

Fallecieron pese a los esfuerzos médicos

Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro médico local, donde murieron pese a los intentos por salvarles la vida.

La conductora, Gracie Yates, de 18 años, fue arrestada y enfrenta dos cargos de homicidio por negligencia criminal. Su fianza fue fijada en $29,000 dólares.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la joven conducía bajo los efectos del alcohol o drogas.

Familia devastada por la tragedia

La mujer deja a su esposo y cinco hijos más. Una de sus hijas, que se encontraba en la misma habitación al momento del impacto, logró sobrevivir.

Uno de los hijos relató los momentos posteriores al choque, describiendo el sonido del impacto y los gritos dentro de la vivienda, una escena que marcó profundamente a la familia, según informó Fox 4.

Según su obituario, Barbara Rocha era originaria de México y era conocida por su amor por la cocina y su dedicación a su familia.

Su hijo Alex fue descrito como un niño creativo y alegre, apasionado por el dibujo y con un espíritu aventurero que iluminaba su hogar.

Tras la tragedia, se ha creado una campaña para recaudar fondos que ayuden a cubrir los gastos funerarios y apoyar a la familia, que además necesita una vivienda temporal debido a los daños sufridos en su casa.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.

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