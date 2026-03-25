Lanzan alerta astrológica sobre una “maldición” en el amor a finales de marzo

Una “maldición del amor de primavera” pudiera provocar que las relaciones sentimentales se vuelvan más cortantes, distantes e incluso agresivas.

De acuerdo con predicciones astrológicas publicadas por Ask Astrology, esto se debe al choque de energía de los nuevos comienzos y los viejos patrones de la relación.

El equinoccio de primavera marcó el inicio de la temporada de Aries y el fin del ciclo de Piscis.

En términos astrológicos, significa que el Sol finalizó su recorrido por los 12 signos del zodiaco e inicio otro conocido como “nuevo año astrológico”.

Dado que Piscis es un signo soñador y Aries es más ardiente y directo “ese cambio puede encender tanto la química como el conflicto”, dijeron los expertos del sitio especializado en predicciones astrales.

Este choque cósmico lo describen como una “maldición” que ocurre todos los años en esta época.

¿Qué significa la “maldición” de primavera?

El cambio de un signo con una energía totalmente distinta al otro genera un patrón: las parejas que estaban bien en invierno, de repente se sienten inquietas.

“Es un dolor de crecimiento cósmico más que una maldición”, dicen los astrólogos.

Aries, el primer signo del zodiaco, se asocia con la primera Casa, la de la identidad, y su energía de fuego gobernada por Marte lo hace impulsivo y motivado a cumplir sus deseos.

La influencia de su vibra cósmica, puede llevar a priorizar lo que se quiere en lo individual y no lo que requieren ambos, explican los expertos.

“El equinoccio representa la igualdad entre el día y la noche. Simbólicamente, ese equilibrio puede resaltar dónde sientes que tu vida amorosa está descompensada”, comentaron. Y todo ese desequilibrio será más notorio en los últimos días de marzo, alertan.

Como la temporada de Aries se trata sobre los nuevos comienzos, todo lo que se sienta “estancado” puede volverse intolerable; si el invierno invita a la reflexión, la primavera a la acción.

Por otro lado, la energía de Marte aumenta la pasión, pero también la irritación, por lo que el conflicto puede aumentar considerablemente.

Además, la primavera suele ocurrir cerca de la Luna nueva en Aries, y como las lunas nuevas simbolizan comienzos “puedes sentir la necesidad de reiniciar tu historia romántica”, dijeron los astrólogos.

¿Cómo reconocer si te afecta la “maldición”?

Los astrólogos resaltan tres formas clásicas: sinceridad repentina, tentación a conocer nuevas personas y conversaciones cortantes.

“Significa que el deseo de cambio suena con más fuerza de lo habitual” resaltaron.

Si estás soltero, puede que te sientas más magnético y audaz para comenzar una conversación o coquetear.

Y si tienes pareja, las pequeñas molestas pueden ser más fuertes de lo habitual y querrás pasar más tiempo a solas.

¿Qué recomiendan los astrólogos?

Afortunadamente, existen algunas cosas que se pueden hacer para evitar o navegar exitosamente durante la “maldición” de primavera.

Los astrólogos recomiendan a las parejas platicar abiertamente sobre lo que quieren realmente en esta primavera y encontrar puntos en común.

Para los solteros, se les sugiere hacer una pausa antes de tomar decisiones impulsivas.

Recuerda que la astrología es solo una guía y ofrece una perspectiva, no es una certeza.

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