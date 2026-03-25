Netflix prepara nueva versión de “13 Going on 30”: quién la protagoniza y más detalles

A más de dos décadas del estreno de “13 going on 30”, Netflix prepara un reboot de la cinta con Jennifer Garner como productora ejecutiva, así lo confirmó este 25 de marzo el portal especializado en cine Deadline. Con la incorporación de Garner a la barra de productores se busca capturar el espíritu nostálgico de la película original, lanzada en 2004 en las salas de cine de todo el mundo.

De acuerdo con los primeros informes, el filme estará dirigido por Brett Haley (“People We Meet On Vacation”, 2026) y contará con las actuaciones de Emily Bader y Logan Lerman en los queridos personajes de “Jenna Rink” y “Matt Flamhaff”.

El guion de esta nueva entrega está escrito por Hannah Marks y revisado por Flora Greeson, y busca adaptarse a los gustos contemporáneos de la audiencia, incorporando a un elenco renovado y con su propia dosis de éxitos que los respaldan.

En el caso de Emily Bader, ha participado en producciones como: “Paranormal Activity: Allegados” (2021), “Fresh Kills” (2023), “My Lady Jane” (2024) y el próximo biopic “The 99’ers”.

Por su parte, Logan Lerman cuenta con una carrera diversa que reúne cintas independientes y franquicias de alto reconocimiento internacional, incluyendo: “Fury” (2014), “Bullet Train” (2022) y “Percy Jackson y el ladrón del rayo” (2010).

Pese a la expectativa que se ha generado en torno al regreso de esta aclamada historia, hasta el momento se desconocen los detalles de la trama, así como la posible fecha de estreno de la cinta.

La cinta “13 Going on 30”, protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo, se lanzó en 2004 y a lo largo de los años se convirtió en un clásico de culto de las comedias románticas. Su éxito en taquilla se hizo evidente gracias a los más de $96,000,000 de dólares que recaudó, de los cuales $22,000,000 se dieron tan solo en su primera semana de estreno.

Asimismo, se convirtió en uno de los títulos de alquiler de DVD más vendidos y rentados del año 2004; en este ámbito se lograron recaudar alrededor de $57,000,000.

Seguir leyendo:

• Netflix prepara una serie sobre el matrimonio de Frida Kahlo y Diego Rivera

• Winona Ryder se suma al elenco de “Wednesday 3”

• Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, en revancha histórica, para septiembre por Netflix