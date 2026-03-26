Policía fuera de servicio es acusado de matar a trabajador estadounidense en Bahamas

Un alto mando de la Real Fuerza de Policía de las Bahamas fue acusado de asesinato tras la muerte de un ciudadano estadounidense en Nassau.

La víctima fue identificada como Cody Castillo, de 31 años, residente de Florida, quien murió el 21 de marzo luego de un tiroteo ocurrido tras una disputa en las afueras de un bar, según informó el Tallahassee Democrat.

El acusado es Berneil Pinder, de 51 años, quien se encontraba fuera de servicio al momento del incidente.

Disputa previa al tiroteo

Según reportes, el hecho ocurrió en las inmediaciones del establecimiento Da Plantation Bar & Grill.

Las autoridades indicaron que el oficial fue acusado formalmente y presentado ante un juez, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

El ministro de Seguridad Nacional, Wayne Munroe, confirmó que se abrió una investigación penal y que las autoridades revisan pruebas como grabaciones de cámaras de seguridad.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la muerte del ciudadano y aseguró que sigue de cerca el caso.

Preocupación de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Nassau expresó su preocupación por los reportes que indican que la víctima estaba desarmada y habría sido seguida antes de recibir los disparos.

Las autoridades estadounidenses instaron al gobierno bahameño a garantizar que se haga justicia sin demoras.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la muerte de un ciudadano estadounidense y declaró que están “siguiendo de cerca la investigación de las autoridades locales sobre la causa del fallecimiento”.

“La administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”, declaró el portavoz a Fox News Digital.

Según una campaña de recaudación de fondos, Castillo trabajaba como técnico de líneas eléctricas para una empresa estadounidense y se encontraba en Bahamas por motivos laborales.

El joven se había casado recientemente y esperaba su primer hijo junto a su esposa, lo que ha incrementado la conmoción en torno al caso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el desarrollo del proceso judicial ni sobre las circunstancias exactas del tiroteo.

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