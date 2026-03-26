Protestas y tensión en la audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

Mientras Nicolás Maduro se encuentra en su segunda audiencia judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en el exterior se registran protestas tanto a favor como en contra del exmandatario venezolano.

Los enfrentamientos se limitaron a intercambios verbales entre los manifestantes, quienes se agruparon frente al tribunal para expresar su apoyo o rechazo al exmandatario venezolano.

Un grupo de simpatizantes se reunió para respaldar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras que algunos ciudadanos venezolanos presentes expresaron que quienes apoyaban al exgobernante “no representan su pensamiento”, subrayando su deseo de que Maduro permanezca preso.

🗣️ PROTESTA FRENTE A CORTE DE NUEVA YORK



Activistas se concentraron para pedir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Durante los cánticos en inglés, una mujer gritó en español “¡cadena perpetua!” y ellos lo repitieron, evidenciando que muchos no entendían lo que decían pic.twitter.com/gTBr2TEftF — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) March 26, 2026

Los cargos de narcoterrorismo

La audiencia de este jueves se reprogramó tras el aplazamiento de la sesión prevista para el 17 de marzo, por decisión del juez Alvin K. Hellerstein. Durante esta sesión, se revisaron aspectos técnicos clave del caso, en particular, la correcta identificación de pruebas y otros aspectos relevantes de las acusaciones que el gobierno de Donald Trump presentó contra Maduro, por presunto narcoterrorismo.

Maduro, de 63 años, fue capturado el 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladado a una prisión en Brooklyn, Nueva York. El 5 de enero, el exmandatario se declaró inocente de todos los cargos.

🚨 #ÚltimaHora | Nicolás Maduro llega a la corte de Nueva York bajo un fuerte dispositivo de seguridad



El exmandatario enfrenta una audiencia clave este jueves 26 de marzo, en medio de un proceso judicial por graves cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.



🗽 Desde el… pic.twitter.com/94zSqMOHoc — SDP Noticias (@sdpnoticias) March 26, 2026

La ley contra el narcoterrorismo y su historial limitado

El proceso judicial contra Maduro se desarrolla bajo una legislación de 2006, promulgada en Estados Unidos para combatir el narcotráfico vinculado a actividades consideradas terrorismo. Sin embargo, esta ley ha tenido un historial limitado de éxito. Según registros judiciales, ha generado únicamente tres condenas, dos de las cuales fueron anuladas por problemas relacionados con la credibilidad de los testigos.

La detención de Maduro

Nicolás Maduro y su espoda Cilia Flores fueron detenidos el pasado 3 de enero durante una incursión militar de Estados Unidos en Caracas.

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