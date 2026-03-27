EE.UU. acusó de terrorismo al dueño de una armería en Arizona por suministrar arsenal a cárteles mexicanos

Un gran jurado federal acusó recientemente al propietario de una armería de Arizona de cargos relacionados con el terrorismo, al suministrar armas de fuego a dos cárteles mexicanos de la droga designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Laurence Gray, de 65 años y residente de Hereford, compareció el miércoles ante un tribunal federal de Phoenix acusado de intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y de conspiración para brindar apoyo a una organización terrorista extranjera designada.

Gray es propietario de Grips By Larry, una antigua armería con licencia federal. La fiscalía alega que Gray intentó, a sabiendas, proporcionar armas de fuego al Cártel Jalisco Nueva Generación el 31 de mayo de 2025, a sabiendas de que el grupo criminal había sido designado como organización terrorista extranjera por la Secretaría de Estado el 20 de febrero de 2025.

Según documentos judiciales, Gray también habría conspirado con otras personas, conocidas y desconocidas para el gran jurado, para proporcionar armas de fuego tanto al CJNG como al Cártel de Sinaloa entre el 22 de febrero de 2025 y el 11 de junio de 2025.

La fiscalía afirma que Gray traficó armas de estilo militar, incluyendo un rifle Ohio Ordnance M-2-SLR calibre .50, un rifle Barrett M82A1 calibre .50 y dos rifles FNH M249S de alimentación por cinta.

Gray ya había sido acusado en junio de 2025 de tráfico de armas de fuego junto con Barrett Weinberger, de 73 años y residente de Tucson. Los cargos incluían tráfico de armas de fuego, complicidad en la compra fraudulenta de armas y complicidad en la presentación de declaraciones falsas durante la compra de armas.

Esta acusación formal modificada añade cargos de terrorismo y otros cargos relacionados con armas de fuego contra Gray.

Cada cargo de terrorismo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares o ambas.

El caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa del Departamento de Justicia lanzada en marzo de 2025 para implementar los objetivos políticos de la administración Trump.

Un memorando del subprocurador general ordenó a la operación la “eliminación total” de los cárteles en Estados Unidos, nombrando específicamente al Cártel de Sinaloa y al CJNG como objetivos.

La próxima audiencia judicial de Gray está programada para el 3 de abril, con un posible juicio previsto para el 5 de mayo.

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