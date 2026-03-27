Jeep festeja 60 años del Easter Jeep Safari a lo grande

Hablar de Moab es hablar de polvo, roca y espíritu aventurero. Pero también es hablar de Jeep. Cada año, este rincón de Utah se transforma en el escenario donde la marca pone a prueba su esencia, y en 2026 la historia suma un capítulo especial con la edición número 60 del Easter Jeep Safari.

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Del 28 de marzo al 5 de abril, miles de fanáticos llegarán a este punto icónico del off-road para ver de cerca lo que Jeep ha estado preparando. Se trata de exhibir vehículos y de vivir una experiencia completa que mezcla innovación, comunidad y mucha pasión por el 4×4.

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El corazón del encuentro vuelve a ser Walker Drug, ese punto clásico en el centro de Moab donde todo converge. Allí, la marca no solo mostrará sus novedades, también buscará acercarse aún más a quienes han convertido estos vehículos en un estilo de vida.

Moab, más que un destino para Jeep

El vínculo entre Jeep y Moab va más allá de lo simbólico. Es un terreno que exige, que reta y que también inspira. Así lo dejó claro Bob Broderdorf, CEO de la marca, quien destacó la importancia del lugar para la evolución de sus vehículos.

“Moab no es solo un destino para visitar; para nosotros es un auténtico campo de pruebas que respetamos y protegemos, un lugar en el que seguimos invirtiendo con pasión y que atrae a una comunidad de entusiastas al que consideramos nuestro segundo hogar”, expresó.

Jeep Gladiator Red Rock Concept. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Además, el ejecutivo subrayó cómo este evento ha sido clave en el ADN de la compañía: “El Easter Jeep Safari ha dado forma a Jeep durante décadas, impulsando la evolución de nuestros vehículos 4×4 y reforzando nuestro vínculo con la comunidad y con los miles de apasionados entusiastas que regresan año tras año”.

Prototipos que miran al futuro sin olvidar el pasado

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la nueva generación de concept cars desarrollados tanto por Jeep como por Mopar. La propuesta es clara, llevar al límite la creatividad y mostrar hacia dónde apunta la marca en el mundo todoterreno.

Entre los modelos más llamativos aparecen el Jeep Wrangler Anvil 715 Concept, pensado para el overlanding puro, y el Jeep Wrangler BUZZCUT Concept de JPP, que apuesta por un formato más compacto sin perder capacidades extremas. También destaca el Jeep Grand Wagoneer Commander Concept, que combina lujo con una sorprendente capacidad fuera del asfalto.

La lista se completa con el Jeep Wrangler Laredo Concept, que vuelve a lo esencial del 4×4, y el Jeep XJ Pioneer Concept, un guiño directo al Cherokee de 1984 que marcó una época.

Jeep Wrangler ANVIL 715 Concept. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Experiencias pensadas para la comunidad

Más allá de los vehículos, Jeep quiere que el público sea protagonista. Durante los días centrales del evento, habrá actividades para todos los gustos, desde concursos hasta encuentros con especialistas de la marca.

Uno de los momentos destacados será el Trail Mixer organizado por Mopar, donde los asistentes podrán participar en trivias en vivo y llevarse premios oficiales. A esto se suma la posibilidad de ganar un viaje con todos los gastos pagos a una experiencia Jeep Jamboree USA.

La agenda también incluye una celebración nocturna con música, comida y un espectáculo de drones que promete ser uno de los grandes momentos del evento.

Jeep Grand Wagoneer Commander Concept. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Compromiso con el entorno natural

En un escenario tan exigente como Moab, la conservación no es opcional. Jeep mantiene su compromiso con el cuidado del entorno trabajando junto a organizaciones locales para preservar los senderos.

Cada año, voluntarios de la marca participan en tareas de restauración que incluyen limpieza de rutas, reparación de estructuras y rehabilitación de áreas afectadas. Es una forma concreta de devolverle algo al lugar que ha sido clave en su historia.

Así, el Easter Jeep Safari celebra seis décadas de aventura y consolida también el futuro del off-road, que pasa por la responsabilidad y el respeto por el entorno.

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