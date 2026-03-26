Los autos más robados en EE.UU. y lo que revela la lista

Las estadísticas pueden dar un respiro, pero no alcanzan para cantar victoria. El robo de autos en Estados Unidos viene cayendo con fuerza, aunque todavía se mueve en números que obligan a mirar el tema con atención. No se trata solo de cuánto se roba, sino de qué vehículos están en el radar de los delincuentes.

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Las marcas asiáticas siguen apareciendo con frecuencia en los reportes, especialmente modelos de Hyundai, Kia y Honda.

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No es casualidad. Hay factores técnicos, de popularidad y hasta de disponibilidad de repuestos que explican por qué ciertos autos se vuelven más atractivos para el delito.

Menos robos, pero aún con cifras altas

Los datos más recientes de la Oficina Nacional contra los Delitos de Seguros reflejan una caída importante. En 2025 se reportaron 659,880 vehículos robados, un descenso del 23% frente al año anterior. Es el retroceso más marcado en cuatro décadas.

Aun así, el ritmo sigue siendo alto. En promedio, desaparece un auto cada 48 segundos en el país. Esa frecuencia deja claro que, aunque las estrategias de prevención funcionan, el problema sigue lejos de resolverse por completo.

Los modelos más buscados por los delincuentes

El dato que llama la atención es que los autos más vendidos no son necesariamente los más robados. En este caso, los sedanes dominan la lista con más de 60,000 robos en distintas regiones.

Encabezando el ranking aparece el Hyundai Elantra con 21,700 unidades robadas en 2025. Muy cerca se ubica el Honda Accord con 17,797 casos, seguido por el Hyundai Sonata con 17,687 robos.

En el mundo de las pick up, la historia cambia un poco. La Chevrolet Silverado 1500 lidera con 16,764 unidades robadas, mientras que la Ford F-150 registra 10,102 casos. Son vehículos masivos, fáciles de revender y con una demanda constante de piezas.

La Chevrolet Silverado EV. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Estados donde el robo sigue siendo crítico

La geografía también juega su papel. California continúa al frente con más de 136,000 vehículos robados, lo que representa más del 20% del total nacional.

Detrás aparecen Texas con 75,269 robos, Illinois con 28,327, Florida con 27,142 y Nueva York con 24,206 casos. Son estados con grandes áreas urbanas, alta circulación de autos y, en muchos casos, redes delictivas bien organizadas.

Las grandes ciudades concentran buena parte del problema. La densidad vehicular y la posibilidad de pasar desapercibido facilitan el accionar de los ladrones.

Errores comunes que facilitan el robo

No todo depende de los delincuentes. Hay hábitos que siguen jugando en contra de los conductores. Dejar el auto abierto o con el motor encendido sigue siendo más común de lo que parece.

En muchos casos, los robos ocurren en cuestión de minutos. Basta una distracción breve para que el vehículo desaparezca. Este tipo de situaciones se repite sobre todo en zonas con muchos autos estacionados en la vía pública.

La Ford F-150. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

También influye el mercado negro de autopartes. Muchas piezas tienen alta demanda y eso convierte a ciertos modelos en blancos recurrentes.

La prevención sigue siendo la mejor defensa

Las autoridades insisten en medidas simples que pueden marcar la diferencia. Estacionar en lugares iluminados y con movimiento de personas reduce el riesgo de manera considerable.

Cerrar el vehículo siempre, incluso en paradas rápidas, es clave. A eso se suma evitar dejar el motor encendido sin supervisión, una práctica habitual en épocas de frío que los ladrones aprovechan.

Los dispositivos antirrobo también ayudan. Bloqueos de volante, alarmas y sistemas GPS pueden no impedir el robo en todos los casos, pero aumentan las probabilidades de recuperar el vehículo.

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