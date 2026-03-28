Exprofesora de Nueva Jersey es acusada de sostener encuentros sexuales con un menor en el aula y el carro

Una exprofesora de una escuela secundaria de Nueva Jersey está acusada de agredir sexualmente a una estudiante en su auto y en su aula.

Ashley A. Fisler, de 36 años, enfrenta ocho cargos, incluyendo agresión sexual a una menor, poner en peligro el bienestar de una menor y mala conducta oficial, según la Fiscalía del Condado de Gloucester.

De acuerdo con los fiscales, la presunta víctima, ahora adulta, denunció los incidentes a la policía el 23 de enero de 2026.

Los encuentros sexuales tuvieron lugar mientras Fisler era la profesora de la estudiante en la Escuela Secundaria Orchard Valley, según afirmaron las autoridades en un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Gloucester.

Fisler y la presunta víctima tuvieron encuentros sexuales en su vehículo y en su aula en 2021, detalló la fiscalía.

Según una declaración jurada de causa probable consultada por People, la fiscalía realizó un análisis forense de los dispositivos digitales de la estudiante. Las autoridades afirman haber encontrado “numerosos mensajes de texto entre la víctima y Ashley Fisler… que confirmaban la existencia de una relación sexual entre ellas”.

“Además, se identificaron varias fotografías de Ashley Fisler desnuda que fueron enviadas a la víctima”, añade la declaración jurada.

Fisler negó las acusaciones formuladas en su contra por la víctima. De ser encontrada culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión estatal por cada cargo de primer grado y 10 años por cada cargo de segundo grado, según la fiscalía.

De acuerdo con Fox29, Fisler no trabaja en la escuela secundaria desde abril de 2023.

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