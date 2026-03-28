Khloé Kardashian confiesa que su divorcio con Lamar Odom influyó en sus hábitos alimenticios

La estrella de reality Khloé Kardashian se ha confesado sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida: su separación de Lamar Odom, la cual se vio manchada por los reportes de infidelidad y abuso de sustancias por parte del basquetbolista.

En una nueva ronda de confesiones durante su podcast “Khloé in Wonder Land”, la fundadora de “Good American” se dio a la tarea de responder preguntas del público a través de sus propias experiencias de vida. Una de las participantes de la dinámica puso sobre la mesa el tema del rechazo y la ansiedad por la apariencia física.

A propósito de este tema, Khloé confesó que en su adolescencia lidió con problemas de inseguridad derivados de su mala relación con la comida: “Cuando era más joven, solía tener episodios de atracones. Fui a terapia por eso. Ante cualquier cosa emocional, recurría a la comida y no había forma de detenerme. Comía, comía, comía, literalmente hasta sentirme mal, y luego me sentía disgustada conmigo misma por cuánto había comido”, recordó la famosa.

De acuerdo con la empresaria, este comportamiento se potencializó durante su proceso de divorcio con el exjugador de la NBA. Y es que tras tomar la decisión de separarse, se enfrascó en una batalla legal que se prolongó desde el año 2013 al 2016, haciendo que su manera de gestionar las emociones y el estrés fuera a través de la comida.

“Mi divorcio fue realmente el catalizador de por qué me volví, de una manera saludable, tan enfocada en el ejercicio. Me di cuenta durante mi matrimonio de que comía demasiado, de que me comía mis emociones, y no me gustaba cómo eso me hacía sentir”, reconoció en su programa en YouTube.

Además del impacto emocional, las consecuencias en el plano físico y de salud fueron motivación suficiente para que Khloé Kardashian diera un giro de 180 grados a sus hábitos de alimentación. “Estaba cansada de cómo eso afectaba mi calidad de vida en general”, agregó.

Esta conversación desencadenó una reflexión sobre su camino en el mundo del fitness, enfatizando que, si bien los primeros meses fueron difíciles, el apoyo de su círculo más cercano fue indispensable para mantenerse firme en sus metas.

“Diría que los primeros seis meses a un año son incómodos, porque sientes que aún tienes inseguridades. Estás esforzándote mucho en el gimnasio. No ves realmente un gran cambio en la báscula, pero tienes que seguir adelante (…) Fue lo mental lo que me mantuvo en marcha. Me encantaba cómo me sentía. Me sentía muy orgullosa de haber hecho algo que me propuse, pero para mí todo fue paso a paso“, destacó de su proceso.

La hermana mayor de Kendall y Kylie Jenner finalizó su mensaje haciendo énfasis en que la clave de cualquier transformación física viene desde dentro: “Honestamente, siento que cuanto más haces ejercicio, más clara se vuelve tu mente y más fuerte te sientes mentalmente. Si puedes, creo que ir a terapia es muy útil. Sé que a mí me ayudó muchísimo”, señaló.

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