Long Beach City College inaugura el Jenni Rivera Performing Arts Center

El Long Beach City College (LBCC), en colaboración con The Jenni Rivera Love Foundation, celebró la inauguración oficial del Jenni Rivera Performing Arts Center, un innovador complejo valorado en $102 millones que honra la vida y legado de una de las voces más influyentes de la música latina.

Nombrado en honor a la fallecida cantante —exalumna del LBCC y figura emblemática de la música regional mexicana—, este centro se convierte en el nuevo hogar de los programas de Artes Escénicas, Música, Danza y Radio/TV/Radiodifusión del colegio.

“Celebramos no solo una instalación extraordinaria, sino el legado perdurable de una artista cuya voz trascendió el escenario”, expresó Uduak-Joe Ntuk, presidente de la Junta de Fideicomisarios del LBCC, quien destacó además que este espacio es fruto del compromiso de la comunidad y posiciona al colegio como un referente regional en educación artística.

Por su parte, el superintendente-presidente del LBCC, Dr. Mike Muñoz, subrayó el impacto transformador del nuevo centro: “Cada estudiante que cruza estas puertas encontrará posibilidades reales. Este espacio refleja los estándares actuales de las industrias creativas y demuestra que los sueños sí se pueden alcanzar”.

Jacqie Rivera, hija de la cantante, en representación del legado familiar, destacó el vínculo emocional que los une con la institución.

“Este centro es un recordatorio de que nuestras historias y voces importan. Esperamos que inspire a los jóvenes a abrazar su identidad con orgullo”, dijo.

Como parte del homenaje, se develó que uno de los vestidos más emblemáticos de Jenni Rivera, utilizado en la portada de la edición banda de su icónico álbum “La Gran Señora”, se exhibe en el vestíbulo del auditorio como inspiración tangible para los estudiantes.

El complejo, de más de 67,000 pies cuadrados, ofrece instalaciones de primer nivel que incluyen un auditorio con 263 asientos, un espacio escénico tipo “caja negra”, estudios de danza y ensayo, salas de transmisión y edición, tecnología audiovisual avanzada y un escenario al aire libre. Todo ello diseñado bajo estándares sostenibles que apuntan a la certificación LEED Plata.

Financiado mediante las Medidas E y LB, con apoyo del Estado de California, el proyecto comenzó su construcción en julio de 2023 y abrió oficialmente para el semestre de primavera de 2026. El diseño estuvo a cargo de DLR Group, con Bernards Construction como contratista general y la supervisión de Cordoba Corporation.