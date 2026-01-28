Lorenzo Méndez revela que Chiquis Rivera le puso GPS y no le dejaba ver a su hijas

El cantante Lorenzo Méndez, quien es uno de los participantes de ‘¿Apostarías por mí?’, se sinceró en el reality show de TelevisaUnivision sobre su pasado, incluido su fallido matrimonio con Chiquis Rivera.

A pesar de que el intérprete entró a la emisión en compañía de Claudia Galván, su pareja, ese no fue un impedimento para que compartiera algunas de las anécdotas que vivió con la hija de la fallecida Jenni Rivera.

Lorenzo Méndez reveló que su relación con Chiquis vivió momentos buenos y malos, pero hubo algunos en especial que hicieron detonar la bomba.

El intérprete detalló que lo que más le molestó y cansó es que a su entonces esposa no le parecía que pasara tiempo con sus hijas.

“Mi exesposa, Chiquis, cuando yo me mudé a California no le gustaba que viera a mi hijas, es por eso que obviamente dije no. Yo cada dos semanas agarraba un vuelo, me valía ma…, y cada vez era pelea”, compartió Lorenzo Méndez sobre los constantes viajes que hacía a El Paso.

En la misma conversación compartió que durante esa etapa de su vida dejó de ser él, pues adoptó una identidad para evitarse problemas con Chiquis.

“Llegaba a El Paso y tenía que tener el GPS puesto. Estaba deprimido, ya no era yo, me quise suici… Ya no aguantaba, perdió mis hue…, perdí mi identidad, perdí todo. No me gusta hablar mal de ella, pero es la verdad. Ojalá que ya sane sus traumas y no sea así ahorita y sea feliz”, dijo el cantante ante la sorpresa de sus compañeros de emisión.

Hasta el momento Chiquis Rivera no ha roto el silencio, ni se ha pronunciado sobre los dichos de su ex, sin embargo, Lupillo Rivera ya lo hizo en su rol como panelista del reality show y como tío de la señalada.

“Si una pareja lleva 30 años es porque los dos han trabajado para los 30 años y si un divorcio sucede es culpa de los dos, no es culpa de una sola persona. No importa el comportamiento de una o de otra. Son dos para que funcione y dos para que se termine”, dijo Lupillo Rivera, quien no cree que todo haya sido culpa de Chiquis.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio del 2019, sin embargo, en septiembre del 2020 anunciaron su separación, siendo hasta junio del 2022 que concretaron su divorcio.

