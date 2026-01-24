Chiquis lanza un contundente mensaje a sus detractores: “Me vale”
La cantante mexicoamericana colocó un video en su cuenta de Tik Tok en donde dio ‘cachetada con guante blanco’ a sus haters
La cantante Chiquis se encuentra en una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y personal, por esta razón no está dispuesta a dar cabida a la negatividad en redes sociales. Prueba de ello es su más reciente hazaña en Tik Tok, donde no solo demostró que se toma con humor las críticas, también le envió un mensaje contundente a sus detractores.
Con la personalidad desenfadada que la caracteriza, la artista mexicoamericana protagonizó un video donde se le ve bajar de su camioneta mientras recita la letra de uno de sus temas musicales más famosos: “Abeja Reina”.
“A mi me vale… por mí que sigan hablando. Cuando las perras tienen hambre, claro que seguirán hablando“, interpreta Chiquis con mirada fija a la cámara y una sonrisa, demostrando que hoy más que nunca hace caso omiso al qué dirán.
Y aunque no pasó mucho tiempo antes de que sus fanáticos le extendieran su apoyo por medio de mensajes de cariño como “Chiquis, pasa tip, te vez espectacular” y “Ella me cae bien porque es súper trabajadora y no anda hablando de nadie ni haciéndose la víctima”, no faltaron aquellos detractores que la volvieron el blanco de comparaciones.
“¿Jamás podrá hacer una canción exitosa y buena como la mamá?”, cuestionó un usuario en la sección de comentarios bajo su Tik Tok. La famosa decidió dar ‘cachetada con guante blanco’ al internauta mostrándose segura en sí misma y su talento: “Yo quiero ser Chiquis nomás”, sentenció.
Además, a la aseveración “Con dinero cualquiera cambia” emitida por otro usuario, Chiquis contestó contundente: “No cualquiera”, lo que fue aplaudido por el público.
