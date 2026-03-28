Restablecer de fábrica tu MacBook: Guía detallada para dejar tu laptop como nueva

Si alguna vez sentiste que tu MacBook ya no va como antes, o simplemente quieres venderlo y asegurarte de que nadie acceda a tus datos, restablecer de fábrica es la solución definitiva. No es un proceso complicado, pero sí requiere seguir los pasos en el orden correcto para no perder nada importante. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber, incluyendo cómo se compara este proceso con hacerlo en Windows.

¿Cuándo tiene sentido hacer un reset de fábrica a tu Mac?

Antes de meterte de lleno con los pasos técnicos, conviene entender en qué situaciones un restablecimiento de fábrica tiene sentido real y no es solo un capricho.

La razón número uno es la venta o donación del equipo. Si le vas a pasar tu MacBook a otra persona, lo último que quieres es que tenga acceso a tus fotos, contraseñas, documentos o tu sesión de iCloud. Un reset completo borra absolutamente todo y deja el equipo como si acabara de salir de la caja. Es el único método realmente seguro antes de transferir un dispositivo.

El segundo motivo más común es resolver problemas de rendimiento. Si tu Mac anda lento, se congela seguido o empezó a comportarse raro después de una actualización, a veces la solución más limpia es empezar desde cero. No es la primera opción, pero cuando ya intentaste todo lo demás, un restablecimiento le devuelve la vida al equipo.

También hay razones de seguridad pura: si sospechas que tienes malware o si el equipo estuvo expuesto a accesos no autorizados, borrar todo y reinstalar macOS es la forma más confiable de quedarte tranquilo. Y por último, si simplemente quieres hacer un reinicio personal de tu entorno de trabajo —limpiar aplicaciones acumuladas, configuraciones viejas y ese desorden digital que se va formando con los años—, un factory reset hace exactamente eso.

Guía paso a paso para restablecer de fábrica tu MacBook

Aquí es donde muchos se pierden, porque el proceso varía dependiendo del modelo y versión de macOS que tengas. Pero no te preocupes, lo vamos a desglosar bien.

Antes de empezar: lo que no puedes saltarte

Haz una copia de seguridad de tus datos. Puedes usar Time Machine conectando un disco externo, o simplemente sincronizar todo con iCloud. Si no haces esto primero, pierdes todo y no hay vuelta atrás. También debes cerrar sesión en iCloud, iMessage y la App Store antes del reset, especialmente si vas a entregar el equipo a alguien más. Si no lo haces, el nuevo dueño se encontrará con el temido “Bloqueo de activación” y no podrá usar el Mac.

1. macOS Monterey, Ventura, Sonoma o Sequoia

Este es el escenario más sencillo. Apple añadió una herramienta llamada “Borrar contenido y configuración” que hace casi todo el trabajo por ti. Los pasos son:

Ve a Ajustes del Sistema > General > Transferir o restablecer Haz clic en “Borrar contenido y configuración” Introduce tu contraseña de administrador Confirma y espera

El asistente cerrará tu sesión en todos los servicios de Apple, desactivará “Buscar mi”, borrará todos los archivos y dejará el sistema operativo intacto. Cuando termine, verás la pantalla de bienvenida como si el Mac fuera nuevo.

1. macOS Big Sur, Catalina o versiones anteriores

Aquí el proceso requiere un paso extra: arrancar en modo de recuperación.

En Mac con chip Intel : apaga el equipo, enciéndelo y mantén presionadas las teclas ⌘ + R hasta que aparezca el logo de Apple.

: apaga el equipo, enciéndelo y mantén presionadas las teclas hasta que aparezca el logo de Apple. En Mac con Apple Silicon (M1, M2, M3 en adelante): apaga el equipo y mantén presionado el botón de encendido hasta que veas las opciones de inicio, luego selecciona “Opciones”.

Una vez en modo de recuperación:

Abre la Utilidad de Discos Selecciona tu disco de arranque (normalmente “Macintosh HD”) Haz clic en “Borrar” y elige el formato APFS Cierra la Utilidad de Discos y selecciona “Reinstalar macOS” Sigue las instrucciones en pantalla

Dependiendo de tu velocidad de internet, la reinstalación puede tardar entre 20 minutos y una hora. Asegúrate de tener una conexión estable, porque macOS se descarga desde los servidores de Apple durante el proceso.

Mac vs Windows: ¿cuál es más fácil de resetear?

Esta es la pregunta del millón, sobre todo para quienes vienen de Windows y acaban de pasarse al mundo Apple, o viceversa.

La respuesta corta: en equipos modernos, el Mac gana por comodidad. El “Asistente de Borrado” que Apple introdujo en macOS Monterey hace que todo el proceso sea prácticamente automático. En cuestión de clicks, el sistema cierra sesiones, borra datos y deja el equipo listo. No necesitas saber qué es APFS ni entrar a ningún modo especial.

En Windows 11, el proceso también es bastante accesible. Basta con ir a Configuración > Sistema > Recuperación > Restablecer este equipo y elegir entre “Conservar mis archivos” o “Eliminar todo”. Es sencillo y tiene la ventaja de que puedes decidir si quieres conservar tus archivos personales, algo que macOS no ofrece de forma tan directa.

Donde Mac se complica un poco es en equipos más viejos que no tienen el chip T2 ni Apple Silicon. Ahí el proceso de entrar al modo de recuperación, usar la Utilidad de Discos y luego reinstalar manualmente puede asustar a alguien sin experiencia técnica.

Windows, en cambio, es más consistente en ese aspecto: el proceso básico es casi igual en todos los equipos, independientemente de la antigüedad del hardware. La gran diferencia es que en Windows, si el sistema está muy dañado o no arranca, necesitas un USB de arranque con la imagen de instalación, lo cual añade fricción y conocimiento técnico extra. En Mac, el modo de recuperación vía internet está integrado de fábrica, lo que lo hace más autosuficiente en esas situaciones.

Si tienes un Mac reciente, el proceso es más fluido y elegante que en Windows. Si tienes un Mac antiguo, la curva de aprendizaje se equilibra bastante. Ninguno es particularmente difícil para alguien con un poco de paciencia, pero Apple lleva ventaja en la experiencia general del usuario gracias a sus herramientas integradas en los modelos más modernos.

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