El “Piojo” Alvarado reconoce que la adrenalina está a tope por la lista mundialista

Roberto “Piojo” Alvarado, delantero de la selección de México, se mostró tranquilo por el esfuerzo que pusieron en el empate 0-0 con Portugal, pero reconoció que la adrenalina está a tope por saber quiénes estarán en la lista definitiva para el Mundial 2026.

Entrevistado en la llamada zona mixta al final del encuentro contra los lusitanos, Alvarado dijo que existe bastante motivación por la forma que jugaron y enfrentaron a un adversario del top mundial como el caso de Portugal en el reestreno del Estadio Banorte (Azteca).

Roberto Alvarado sabe que tienen que dar más para poder estar en la lista final del Tricolor. Crédito: Imago7

“Me siento bastante motivado, bastante ilusionado. Sabíamos que hoy fue un partido bastante difícil, contra un rival que sabíamos que iba a ser muy exigente, pero estamos preparados para este tipo de partidos y en el siguiente seguiremos insistiendo para ganar, para poder llegar de la mejor manera al Mundial”.

El llamado “Piojo” también reconoció que es una opción importante para mostrarse y poder manejar la adrenalina que existe a tope para conocer a los que estarán en la lista final del próximo Mundial: “Es una oportunidad valiosa para todos el venir y demostrar lo que podemos hacer como equipo y obviamente, la adrenalina está a tope con la lista final para el mundial; no puedo decir que ya estoy ahí; si no me toca, uno debe seguir trabajando, haciendo las cosas bien para seguir siendo tomado en cuenta”.

También destacó que, como en todo partido, hay cosas positivas y negativas: “Obviamente, siempre hay cosas positivas y cosas negativas, pero nos vamos contentos y con ganas de seguir mejorando para estar mejor. Creo que para mí es especial regresar al Azteca; me tocó aquí jugar una final, ganar y poder estar aquí. Es muy bonito poder jugar en este estadio con toda la gente y que te exijan”.

Roberto Alvarado aseguró que Javier Aguirre se fue tranquilo por el empate con Portugal. Crédito: Imago7

Finalmente, destacó que Javier Aguirre ha quedado contento y satisfecho por la forma como jugaron: “Creo que Javier se ha quedado tranquilo con el funcionamiento. Si bien sabíamos que no iba a ser fácil, él sabía que era un rival complicado, y hace mucho no teníamos un rival top, y hoy creo que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera”.

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